Поселок Свободный в Вознесенском округе хотят сделать деревней

Поселок Свободный в Сарминском сельсовете Вознесенского округа предложили сделать деревней. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание региона.
Как отмечается в пояснительной записке, исторически в районе существуют два поселка Свободный — в Нарышкинском и Сарминском сельсоветах. В 2022 году все населенные пункты Вознесенского района объединили в муниципальный округ и в результате в его составе оказались одноименные населенные пункты. Это создало трудности при работе с Федеральной информационной адресной системой. По действующим правилам адрес должен быть уникальным — в одном муниципальном образовании не может быть двух населенных пунктов с одинаковым названием и видом.
Чтобы устранить дублирование, предлагается изменить вид одного из населенных пунктов — поселка Свободный в Сарминском сельсовете. Он станет деревней.
С инициативой выступил Совет депутатов Вознесенского округа с учетом мнения администрации. В поселке провели опрос: оба зарегистрированных жителя поддержали изменение статуса.
Отмечается, что границы населенного пункта останутся прежними. Менять документы жителям и собственникам недвижимости не потребуется. Меры социальной поддержки для жителей сельских населенных пунктов также сохранятся.
Ранее шесть населенных пунктов в Ветлужском и Воскресенском районах сменили статус с деревни на село. Также сообщалось, что три населенных пункта хотят объединить в одно село в Арзамасском округе.
