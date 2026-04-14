Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2026 10:29
Паромная переправа через Оку в Павловском округе приостановит работу 14 апреля
14 апреля 2026 10:01
В Нижнем Новгороде объявили сбор помощи для пострадавших в Дагестане
14 апреля 2026 09:37
Доброволец СВО: "Каждый мужчина должен встать на защиту своей семьи и страны"
14 апреля 2026 09:19
Поселок Свободный в Вознесенском округе хотят сделать деревней
14 апреля 2026 07:23
Нижегородский аэропорт не принимает рейсы из-за угрозы атаки БПЛА
14 апреля 2026 07:00
Доктор Власов назвал причины головной боли разной локализации
13 апреля 2026 19:09
150 млн рублей направят на информатизацию здравоохранения в Нижегородской области
13 апреля 2026 19:00
Отрезок на улице Новой в Нижнем Новгороде закроют для проезда с 15 апреля
13 апреля 2026 17:59
Антон Киселев назначен врио главы Варнавинского округа
13 апреля 2026 17:41
Нижегородские трамваи №2 и №18 временно не курсируют
Общество

Поселок Свободный в Вознесенском округе хотят сделать деревней

14 апреля 2026 09:19 Общество
Поселок Свободный в Вознесенском округе хотят сделать деревней

Фото: Александр Воложанин

Поселок Свободный в Сарминском сельсовете Вознесенского округа предложили сделать деревней. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание региона.

Как отмечается в пояснительной записке, исторически в районе существуют два поселка Свободный — в Нарышкинском и Сарминском сельсоветах. В 2022 году все населенные пункты Вознесенского района объединили в муниципальный округ и в результате в его составе оказались одноименные населенные пункты. Это создало трудности при работе с Федеральной информационной адресной системой. По действующим правилам адрес должен быть уникальным — в одном муниципальном образовании не может быть двух населенных пунктов с одинаковым названием и видом. 

Чтобы устранить дублирование, предлагается изменить вид одного из населенных пунктов — поселка Свободный в Сарминском сельсовете. Он станет деревней.

С инициативой выступил Совет депутатов Вознесенского округа с учетом мнения администрации. В поселке провели опрос: оба зарегистрированных жителя поддержали изменение статуса.

Отмечается, что границы населенного пункта останутся прежними. Менять документы жителям и собственникам недвижимости не потребуется. Меры социальной поддержки для жителей сельских населенных пунктов также сохранятся.

Ранее шесть населенных пунктов в Ветлужском и Воскресенском районах сменили статус с деревни на село. Также сообщалось, что три населенных пункта хотят объединить в одно село в Арзамасском округе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
деревня Законопроекты село
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных