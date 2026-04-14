Доброволец СВО: "Каждый мужчина должен встать на защиту своей семьи и страны" Общество

Фото: Дом народного единства

Очередная группа добровольцев отправилась из Нижнего Новгорода на службу в войска беспилотных систем ВС РФ. Нижегородцы и жители других российских регионов заключили военные контракты, чтобы изучить передовые военные технологии и встать на защиту Отечества.

Один из добровольцев рассказал, что еще недавно работал шеф-поваром в ресторане Иркутска. Сейчас решил сменить сферу деятельности и проявить себя на военном поприще в зоне СВО в качестве оператора.

«Направление БПЛА очень интересное, и дроноводы сейчас востребованы. Лично мое мнение: каждый мужчина должен встать на защиту своей семьи и страны. Победа будет за Россией, потому что справедливость - на нашей стороне», - сказал доброволец.

Многие новобранцы вдохновлены героизмом своих предков. Так, доброволец из Краснодарского края признался, что хочет продолжить дело прадеда. Он также рассказал, что его ничуть не пугает техническая сложность в работе с дронами.

«Я понял, что хочу пойти по стопам своего прадеда, который в Великую Отечественную дошел до Берлина. Он стал для меня главным примером в жизни. Наши предки победили в Великой Отечественной, и мы должны довести дело до победного конца. У нашего народа высокий моральный дух, мы победим», - подчеркнул новобранец.

Отличительной особенностью контракта с подразделением войск беспилотных систем является срок действия - один год. Для военнослужащих войск БПЛА, заключивших контракт с Минобороны России, с 1 апреля 2026 года предусмотрена единовременная выплата в размере 2,1 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие – от 210 тыс. рублей. Также установлены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника — до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Напомним, также в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Кроме того, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.