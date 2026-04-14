Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2026 10:29
Паромная переправа через Оку в Павловском округе приостановит работу 14 апреля
14 апреля 2026 10:01
В Нижнем Новгороде объявили сбор помощи для пострадавших в Дагестане
14 апреля 2026 09:37
Доброволец СВО: "Каждый мужчина должен встать на защиту своей семьи и страны"
14 апреля 2026 09:19
Поселок Свободный в Вознесенском округе хотят сделать деревней
14 апреля 2026 07:23
Нижегородский аэропорт не принимает рейсы из-за угрозы атаки БПЛА
14 апреля 2026 07:00
Доктор Власов назвал причины головной боли разной локализации
13 апреля 2026 19:09
150 млн рублей направят на информатизацию здравоохранения в Нижегородской области
13 апреля 2026 19:00
Отрезок на улице Новой в Нижнем Новгороде закроют для проезда с 15 апреля
13 апреля 2026 17:59
Антон Киселев назначен врио главы Варнавинского округа
13 апреля 2026 17:41
Нижегородские трамваи №2 и №18 временно не курсируют
Общество

Доброволец СВО: "Каждый мужчина должен встать на защиту своей семьи и страны"

14 апреля 2026 09:37 Общество
Доброволец СВО: Каждый мужчина должен встать на защиту своей семьи и страны

Фото: Дом народного единства

Очередная группа добровольцев отправилась из Нижнего Новгорода на службу в войска беспилотных систем ВС РФ. Нижегородцы и жители других российских регионов заключили военные контракты, чтобы изучить передовые военные технологии и встать на защиту Отечества. 

Один из добровольцев рассказал, что еще недавно работал шеф-поваром в ресторане Иркутска. Сейчас решил сменить сферу деятельности и проявить себя на военном поприще в зоне СВО в качестве оператора.

«Направление БПЛА очень интересное, и дроноводы сейчас востребованы. Лично мое мнение: каждый мужчина должен встать на защиту своей семьи и страны. Победа будет за Россией, потому что справедливость - на нашей стороне», - сказал доброволец.

Многие новобранцы вдохновлены героизмом своих предков. Так, доброволец из Краснодарского края признался, что хочет продолжить дело прадеда. Он также рассказал, что его ничуть не пугает техническая сложность в работе с дронами.

«Я понял, что хочу пойти по стопам своего прадеда, который в Великую Отечественную дошел до Берлина. Он стал для меня главным примером в жизни. Наши предки победили в Великой Отечественной, и мы должны довести дело до победного конца. У нашего народа высокий моральный дух, мы победим», - подчеркнул новобранец.

Отличительной особенностью контракта с подразделением войск беспилотных систем является срок действия - один год. Для военнослужащих войск БПЛА, заключивших контракт с Минобороны России, с 1 апреля 2026 года предусмотрена единовременная выплата в размере 2,1 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие – от 210 тыс. рублей. Также установлены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника — до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Напомним, также в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Кроме того, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
