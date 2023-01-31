ТОП-100 "Лидеров Нижегородской области" выберут из 200 претендентов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ТОП-100 "Лидеров Нижегородской области" выберут из 200 претендентов.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, всего на этот кадровый конкурс было подано около 7 тысяч заявок.

Министр кадровой и молодежной политики Нижегородской области Сергей Бочаров выделил основные преимущества для молодежи при участии в данном проекте.

В частности, молодые люди получают не просто компетенции и полезные навыки, но и знакомятся с экспертами, находят единомышленников для своего проекта. По его словам, молодых лидеров уже ждут на государственной службе.

Руководитель проекта "Лидеры Нижегородской области", депутат Гордумы Нижнего Новгорода Мария Самоделкина подчеркнула, что в этом сезоне конкурс претерпел ряд изменений, стал более сложным и интересным. Она пожелала всем участникам успешной плодотворной работы.

Двести претендентов пройдут учебу на платформе АНО "Россия – страна возможностей" в рамках проекта "Центр компетенций". На основании результатов диагностики, а также вовлеченности участников в образовательную программу и активности в социальных сетях будут определены ТОП-100 финалистов проекта.

Ранее сообщалось, что почти 870 нижегородцев отобрались на проект "Команда молодых".