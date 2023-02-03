Обязательную геномную регистрацию для подозреваемых и осужденных ввели в России

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации, которую должны проходить как подозреваемые, так и отбывающие наказание преступники дополнительно к дактилоскопии. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно опубликованному документу, сбор и регистрация ДНК обязательны для всех подозреваемых и осужденных, а также о находящихся под административным арестом гражданах.
При этом упоминается, что подозреваемые и осужденные могут подать заявление с просьбой об уничтожении их геномной информации, если они получат право на реабилитацию. Так же могут поступить и те, кто находился под административным арестом, но потом по решению суда освобождены от ответственности.
Закон расширил список людей, которые должны пройти государственную геномную регистрацию: раньше она была обязательна для людей, приговоренных к тюрьме за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также преступления против половой свободы личности и половой неприкосновенности. Кроме того, это касалось биологического материала неопознанных трупов.
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