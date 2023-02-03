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Политика

Декларации депутатов Госдумы и сенаторов будут публиковать обезличенными

06 февраля 2023 16:12  [91] Политика

Фото: с сайта duma.gov.ru

Президент России Владимир Путин 6 февраля подписал закон о публикации деклараций депутатов Госдумы и сенаторов без личных данных. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно документу, сведения о доходах и имуществе депутатов и сенаторов будут публиковаться в открытых источниках без персональных данных.

Стоит отметить, что отчитываться обо всех доходах чиновникам придётся, как и прежде, в полном объёме - включая информацию о доходах супруги (супруга), но затем эти декларации будут публиковаться на официальных сайтах в обобщённом виде.

Данный документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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Теги:
Госдума Депутаты Законодательство
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