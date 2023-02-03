Декларации депутатов Госдумы и сенаторов будут публиковать обезличенными

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Президент России Владимир Путин 6 февраля подписал закон о публикации деклараций депутатов Госдумы и сенаторов без личных данных. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно документу, сведения о доходах и имуществе депутатов и сенаторов будут публиковаться в открытых источниках без персональных данных.
Стоит отметить, что отчитываться обо всех доходах чиновникам придётся, как и прежде, в полном объёме - включая информацию о доходах супруги (супруга), но затем эти декларации будут публиковаться на официальных сайтах в обобщённом виде.
Данный документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.
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