Двое жителей Дзержинска перевели телефонным мошенникам более 1,5 млн рублей Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Полицейские в очередной раз призывают жителей Нижегородской области к бдительности и не совершать сомнительные операции со своими накоплениями, поскольку доверчивые граждане часто становятся жертвой аферистов.

Как рассказали в Управлении МВД России по Дзержинску, в полицию обратилась 56-летняя местная жительница. Она поведала, что заинтересовалась рекламой приложения об инвестировании - и установила себе данную программу. Через некоторое время ей поступил звонок от неизвестного "брокера", который выступил "консультантом" и давал рекомендации по вложениям. Доверчивая женщина в течение двух недель "инвестировала" деньги на продиктованные счета, в результате чего лишилась 631 000 рублей.

Ещё одной жертвой мошенников стал 66-летний дзержинец. Ему позвонил неизвестный, который сообщил, что некие злоумышленники переводят с банковского счёта потерпевшего на сторонние счета. Для того, чтобы предотвратить перевод, нужно якобы снять денежные средства и поместить их на "безопасный счёт", указанный звонившим. Напуганный мужчина выполнил все требования незнакомца - и в итоге лишился 955 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что по данным соцопросов, каждому десятому нижегородцу ежедневно звонят телефонные мошенники, а каждый пятый принимает звонки от злоумышленников несколько раз в неделю. Причём также каждому десятому жителю Нижнего Новгорода уже приходилось становиться жертвой аферистов.