Во всех школах Гагинского муниципального округа установили "Парты Героя" Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Во всех школах Гагинского муниципального округа установили "Парты Героя", посвященные землякам, проявившим мужество и героизм, защищая Отечество.

Парты установлены по инициативе и при поддержке депутата Законодательного собрания Нижегородской области Владимира Пакова в рамках патриотического проекта партии "Единая Россия".



В Юрьевской школе Парту установлена в честь участника боевых действий в Сирии, гвардии капитана Алексея Коновалова. А сейчас боец с первых дней проведения специальной военной операции исполняет свой воинский долг, проводит разминирование территорий ДНР и ЛНР. Трижды был ранен, восстанавливался и опять в строй.

В нескольких школах "Парты Героя" посвящены участникам Великой Отечественной войны.

Так, в Гагинской средней школе почтили память выпускника учебного заведения - Героя Советского Союза Кузнецова Дмитрия Аркадьевича. В бою за населенный пункт Лагув в Польше Дмитрий Кузнецов уничтожил гранатами два вражеских дзота и, не имея больше боеприпасов, закрыл своим телом амбразуру третьего дзота.

Своему выпускнику посвятили «Парту Героя» и в школе села Исупово. Ветеран Василий Филиппович Медведев после возвращения с фронта работал учителем и директором в родной школе. Много внимания уделял патриотическому воспитанию молодого поколения, вел активную общественную работу.

Также в память об односельчанах - героях Великой Отечественной войны Куликове Николае Петровиче и Алексееве Михаиле Ивановиче открыли Парты в Березниковской и Ветошкинской школах.

А в Больше-Аратской школе лучшие ученики будут сидеть за партой в честь танкиста Александра Родимова, погибшего в Чеченской Республике в 1995 году. Посмертно он награжден Орденом Мужества.

Выпускник Ушаковской средней школы старшина милиции Александр Кочетков также героически погиб в 1995 году, выполняя служебный долг в Чечне.

Во всех гагинских школах прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию "Парты Героя".

"Данным проектом мы хотим показать детям, что такие же обычные ребята здесь родились, заканчивали эти школы, жили и работали, а потом – стали настоящими героями. Героями не рождаются, а становятся. Эта простая истина подтверждается из поколения в поколение. И эта связь неразрывна. Настоящие патриоты всегда готовы сделать все для защиты своего Отечества. И эти герои не из интернета или фильмов, это – реальные люди. Важно, чтобы молодое поколению знало великую историю своей страны, помнило и гордилось ее героями", - сказал депутат Владимир Паков.

При поддержке депутата "Парты Героя" уже установлены во всех школах Кстовского, Бутурлинского и Дальнеконстантиновского округов.

В рамках партийного проекта в школах региона установлено почти 200 парт, посвященных Героям страны.

Напомним, в Нижегородской области реализуется всероссийский проект "Парта Героя" партии "Единая Россия". На партах размещена информация о Героях и QR-код, с помощью которого можно попасть на официальный портал проекта. Право сидеть за этими партами получают ученики, имеющие высокие достижения в учебе и общественной жизни.

Сохранение исторической памяти, развитие проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, внедрение системы поддержки молодежных инициатив по созданию музейных экспозиций, реализации исследовательских проектов по истории Отечества и краеведению является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".