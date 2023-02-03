Свет, тепло и воду частично отключат в шести районах Нижнего Новгорода 8 февраля Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 8 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе на улице Богдановича с 9:00 до 16:00 будет отключено электричество. Света не будет, в частности, в домах № 6, 6/1, 20.

Кроме того, с 9:00 до 16:00 будет ограничена подача теплоснабжения по адресам: ул. Академика Блохиной, 3; ул. Володарского, 11; ул. Ошарская, 16, 17.

В Ленинском районе планируется непродолжительное отключение горячего водоснабжения в многоквартирном доме по ул. Даргомыжского,19/5: с 10:00 до 12:00.

По информации Россетей на улице Баумана поздно вечером будет отключено электричество в период с 23:00 до 23:59. Во тьму погрузятся дома № 113, 115, 117, 121, 145а, 149-169 (нечётная сторона). Отключения затронут и улицу Дарвина, доме № 1-17.

В Советском районе отключение электроснабжения запланировано с 9:00 до 16:00 на ул. Пушкина ул; 25, 27, 31, 33. С 9:00 до 17:00 света не будет на ул. Бекетова ул; 65, 69; ул. Головнина, 41; ул. Чукотской, 38.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся здания на улице Коммунистической: дома № 41, 47, 49, 51, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86; а также на улице Прокофьева, 18, 20/28.

Кроме того, с 12:00 до 18:00 света не будет на ул. Карла Маркса, 24; ул. Пролетарской, 5, 7.

В Московском районе с 9:00 до 17:00 будут полностью обесточены улицы Барнаульская, Бригадная, Чехова.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 света не будет на ул. Васенко ул; 1, 3; ул. Коминтерна, 115. С 12:00 до 17:00 отключения электричества произойдут на ул.Никиты Рыбакова, 7, 8; бульваре Юбилейном, 21, 22, 23, 24.