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Общество

Ремонт дорог методом "холодного асфальта" ведется в Ленинском районе Нижнего Новгорода

10 февраля 2023 11:55  [2] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дорожные рабочие осуществляют ремонтные работы методом "холодного асфальта" в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в администрации района, МБУ "РЭД" выполняет ремонт на дорогах с начала февраля.

По данным главы района Александра Кулагина, уже завершен ремонт на трамвайном переезде по улицам Переходникова, Арктической, а также на проспекте Ленина у гостиницы "Заречная".

Дорожники также обновили покрытие на перекрестке улиц Арктической и Космонавта Комарова, в районе развязки на ул. Новикова-Прибоя и проспекте Ленина на повороте у парка "Дубки". 

Кроме того, отремонтированы колодцы по улицам Октябрьской Революции и Новикова-Прибоя.

Ранее сообщалось, что ямочный ремонт был выполнен в январе 2023 года на пяти улицах Нижегородского района.

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Теги:
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