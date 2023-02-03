Ремонт дорог методом "холодного асфальта" ведется в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода
Дорожные рабочие осуществляют ремонтные работы методом "холодного асфальта" в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщили в администрации района, МБУ "РЭД" выполняет ремонт на дорогах с начала февраля.
По данным главы района Александра Кулагина, уже завершен ремонт на трамвайном переезде по улицам Переходникова, Арктической, а также на проспекте Ленина у гостиницы "Заречная".
Дорожники также обновили покрытие на перекрестке улиц Арктической и Космонавта Комарова, в районе развязки на ул. Новикова-Прибоя и проспекте Ленина на повороте у парка "Дубки".
Кроме того, отремонтированы колодцы по улицам Октябрьской Революции и Новикова-Прибоя.
Ранее сообщалось, что ямочный ремонт был выполнен в январе 2023 года на пяти улицах Нижегородского района.
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