Ремонт дорог методом "холодного асфальта" ведется в Ленинском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дорожные рабочие осуществляют ремонтные работы методом "холодного асфальта" в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в администрации района, МБУ "РЭД" выполняет ремонт на дорогах с начала февраля.

По данным главы района Александра Кулагина, уже завершен ремонт на трамвайном переезде по улицам Переходникова, Арктической, а также на проспекте Ленина у гостиницы "Заречная".

Дорожники также обновили покрытие на перекрестке улиц Арктической и Космонавта Комарова, в районе развязки на ул. Новикова-Прибоя и проспекте Ленина на повороте у парка "Дубки".

Кроме того, отремонтированы колодцы по улицам Октябрьской Революции и Новикова-Прибоя.

Ранее сообщалось, что ямочный ремонт был выполнен в январе 2023 года на пяти улицах Нижегородского района.