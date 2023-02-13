НОКОД признал одним из лучших онкологических учреждений в стране
Перевод домов на закрытую систему ГВС в Нижнем Новгороде
Более 20 новых школ заложат в Нижегородской области в 2023 году
Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2023 16:45  [115] Члены лодочной станции "Турист" на Гребном канале обратились в прокуратуру за восстановлением прав на землю
17 февраля 2023 16:31  [79] Масштабное исследование в области профилактики социального сиротства стартовало в Нижегородской области
17 февраля 2023 15:46  [107] Подъезд к Тонкинской ЦРБ отремонтируют в 2023 году за 5 млн рублей по нацпроекту
17 февраля 2023 15:27  [100] Специальную программу адаптации для участников СВО и их семей разработают в Нижегородской области
17 февраля 2023 14:58  [121] Первое в 2023 году заседание Общественной палаты III созыва состоялось в Нижнем Новгороде
17 февраля 2023 14:02  [145] Нижегородский перевозчик лишил премий 13 водителей за нарушения правил перевозки пассажиров
17 февраля 2023 13:44  [367] Крематорий в Нижнем Новгороде изменит цены на услуги в апреле 2023 года
17 февраля 2023 13:16  [141] Дома-близнецы отреставрируют в Арзамасе за счет двух нижегородских меценатов
17 февраля 2023 12:49  [215] Пробные запуски фуникулера в Нижегородском кремле пройдут весной 2023 года
17 февраля 2023 12:32  [146] Детский сад на 140 мест открыли в деревне Бурцево Богородского района
Общество

Крематорий в Нижнем Новгороде изменит цены на услуги в апреле 2023 года

17 февраля 2023 13:44  [367] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Крематорий в Нижнем Новгороде изменит цены на услуги в апреле 2023 года. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на директора учреждения Владимира Ворошуха.

Согласно информации, цены на услуги крематория формируются в конце первого квартала — по итогам сдачи годового баланса.

С начала февраля 2023 году размер пособия на погребение повысился до 7 793 рубля. Его величина ежегодно индексируется с учетом инфляции и может повышаться за счет различных доплат и региональных коэффициентов.

Как рассказал Владимир Ворошуха, для крематория важной составляющей является стоимость на энергоносители, которые потребляются на каждую кремацию. Также повысились траты на обслуживание и ремонт оборудования, специализированные огнеупорные материалы.

В связи с этим в конце квартала цены на кремацию будут пересмотрены. Директор крематория отметил, что они не менялись уже 3 года.

Ранее сообщалось, что девять нижегородцев в 2022 году заключили прижизненные договоры на кремацию.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Крематорий
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph