Крематорий в Нижнем Новгороде изменит цены на услуги в апреле 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Крематорий в Нижнем Новгороде изменит цены на услуги в апреле 2023 года. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на директора учреждения Владимира Ворошуха.

Согласно информации, цены на услуги крематория формируются в конце первого квартала — по итогам сдачи годового баланса.

С начала февраля 2023 году размер пособия на погребение повысился до 7 793 рубля. Его величина ежегодно индексируется с учетом инфляции и может повышаться за счет различных доплат и региональных коэффициентов.

Как рассказал Владимир Ворошуха, для крематория важной составляющей является стоимость на энергоносители, которые потребляются на каждую кремацию. Также повысились траты на обслуживание и ремонт оборудования, специализированные огнеупорные материалы.

В связи с этим в конце квартала цены на кремацию будут пересмотрены. Директор крематория отметил, что они не менялись уже 3 года.

Ранее сообщалось, что девять нижегородцев в 2022 году заключили прижизненные договоры на кремацию.