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Спорт

Впервые в Нижнем Новгороде пройдет Кубок России по карате среди спортсменов старше 16 лет

19 февраля 2023 14:09  [48] Спорт

Впервые в Нижнем Новгороде 25-26 февраля пройдет Кубок России по карате среди спортсменов старше 16 лет, сообщает министерство спорта региона.

В турнире участвуют более 300 сильнейших спортсменов России, среди которых - мастера спорта международного класса, неоднократные чемпионы России, Европы и международных соревнований.

В рамках Кубка России будут представлены три дисциплины: ката — соревнования по технике; кумите — поединки по весовым категориям и ката- группа — командные соревнования по технике.

Пройдут два финала по ката, два финала по ката-группа и 10 финалов по кумите в весовых категориях от 50 до 84 кг и выше.

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Теги:
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