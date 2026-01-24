У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
24 января 2026 19:36"Торпедо" разгромило СКА на домашней арене со счётом 6:0
24 января 2026 17:29Нижегородцев приглашают к участию в конкурсе спортивных проектов "Ты в игре"
24 января 2026 11:41Дубль Чефанова принёс ХК "Торпедо-Горький" победу над "Омскими Крыльями"
23 января 2026 17:26В Нижегородской области прошел первый турнир по киберспорту среди ветеранов СВО
23 января 2026 10:05Кульбаков попрощался с нижегородским "Торпедо" и его болельщиками
22 января 2026 22:09Нижегородское "Торпедо" разгромило "Шанхайских Драконов" со счетом 7:2
22 января 2026 08:00Реконструкция нижегородского стадиона "Динамо" завершена на 75%
22 января 2026 07:00"Чайка" уступила "Локо-76" в концовке матча
21 января 2026 22:03"Торпедо-Горький" уверенно обыграл "Зауралье" благодаря дублю Матвея Уткина
21 января 2026 12:03Регистрация на "Лыжню России 2026" открылась в Нижнем Новгороде
Спорт

"Торпедо" разгромило СКА на домашней арене со счётом 6:0

24 января 2026 19:36 Спорт
Торпедо разгромило СКА на домашней арене со счётом 6:0

Фото: ХК "Торпедо"

Противостояние "Торпедо" и СКА по ходу этого сезона оценивается болельщиками как принципиальное. Команды до сегодняшнего дня уже трижды встречались на льду, и нижегородцы одержали победы во всех трёх матчах: один раз на домашней арене и дважды в Санкт-Петербурге.

Четвёртая и заключительная в текущем регулярном чемпионате встреча соперников прошла на льду "Нагорного" - без преувеличения, при полном доминирование хозяев. Уже на 5 секунде матча Владимир Ткачёв мог открыть счёт после вбрасывания, но попал в штангу. На 9 минуте шайбу в ворота Артемия Плешкова отправил Сергей Гончарук, затем преимущество бело-синих увеличил Василий Атанасов, и в концовке первого периода свою первую шайбу в КХЛ забил Кирилл Свищёв. СКА произвёл замену вратаря - в рамку встал Сергей Иванов.

Во втором периоде игра накалилась, пошли удаления, причём с обеих сторон. При игре 4 на 3 "Торпедо" реализовало большинство - Егор Виноградов изменил счёт на 4:0, а за 4,5 минуты до конца периода Кирилл Свищёв в равных составах оформил "дубль".

В начале третьего периода у СКА были все шансы выправить игру: Андрей Белевич получил 2+2 штрафа за игру высоко поднятой клюшкой. Но нижегородцы отлично сыграли в обороне, а Денис Костин стеной отстоял на последнем рубеже. На 12 минуте Егор Виноградов в большинстве забросил вторую свою шайбу, а счёт на табло изменился на 6:0. Подопечные Игоря Ларионова не смогли ничего противопоставить сегодняшнему "Торпедо".

Эта победа стала шестой подряд для нижегородского клуба, а Денис Костин оформил свой очередной "сухарь".

"Торпедо" предстоит провести ещё две домашние игры - против "Сибири" 26 января и "Северстали" 28 января, а затем команда оправится на выезд в Уфу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных