"Торпедо" разгромило СКА на домашней арене со счётом 6:0 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Противостояние "Торпедо" и СКА по ходу этого сезона оценивается болельщиками как принципиальное. Команды до сегодняшнего дня уже трижды встречались на льду, и нижегородцы одержали победы во всех трёх матчах: один раз на домашней арене и дважды в Санкт-Петербурге.

Четвёртая и заключительная в текущем регулярном чемпионате встреча соперников прошла на льду "Нагорного" - без преувеличения, при полном доминирование хозяев. Уже на 5 секунде матча Владимир Ткачёв мог открыть счёт после вбрасывания, но попал в штангу. На 9 минуте шайбу в ворота Артемия Плешкова отправил Сергей Гончарук, затем преимущество бело-синих увеличил Василий Атанасов, и в концовке первого периода свою первую шайбу в КХЛ забил Кирилл Свищёв. СКА произвёл замену вратаря - в рамку встал Сергей Иванов.

Во втором периоде игра накалилась, пошли удаления, причём с обеих сторон. При игре 4 на 3 "Торпедо" реализовало большинство - Егор Виноградов изменил счёт на 4:0, а за 4,5 минуты до конца периода Кирилл Свищёв в равных составах оформил "дубль".

В начале третьего периода у СКА были все шансы выправить игру: Андрей Белевич получил 2+2 штрафа за игру высоко поднятой клюшкой. Но нижегородцы отлично сыграли в обороне, а Денис Костин стеной отстоял на последнем рубеже. На 12 минуте Егор Виноградов в большинстве забросил вторую свою шайбу, а счёт на табло изменился на 6:0. Подопечные Игоря Ларионова не смогли ничего противопоставить сегодняшнему "Торпедо".

Эта победа стала шестой подряд для нижегородского клуба, а Денис Костин оформил свой очередной "сухарь".

"Торпедо" предстоит провести ещё две домашние игры - против "Сибири" 26 января и "Северстали" 28 января, а затем команда оправится на выезд в Уфу.