Дубль Чефанова принёс ХК "Торпедо-Горький" победу над "Омскими Крыльями" Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

На домашней арене ДС им. В. Коноваленко ХК "Торпедо-Горький" вечером 23 января одержал победу над "Омскими Крыльями", а голкипер Илья Бочков отметил своё 850-е появление на льду в ВХЛ.

Перед заключительным матчем домашней серии нижегородцы внесли изменения в состав. Вместо Дмитрия Дагестанского и Данила Савунова на лёд вышли Лоренс Зинаддин и Никита Шавин.

Игра началась с активных действий хозяев, и уже в начале матча они получили отличный шанс забить, вынудив соперника нарушить правила дважды за короткий промежуток времени. В результате нижегородцы почти две минуты играли в формате "5 на 3". Однако пробить голкипера омичей Евгения Ярославлева им не удалось.

В середине периода Виктор Фёдоров забросил шайбу в ворота "Омских Крыльев", но гол был отменён из-за помехи вратарю. Через 20 секунд хозяева снова забили, и после видеопросмотра, запрошенного тренерским штабом "Крыльев", гол Ильи Чефанова был засчитан — 1:0.

После перерыва "Омские Крылья" быстро отыгрались благодаря точному броску Саввы Андреева. Игра стала равной и напряжённой, с жёсткими стычками и борьбой за шайбу.

В третьем периоде гости усилили давление на ворота горьковчан, но большинство попыток блокировались или легко отражались Лоренсом Зинаддиным. Хозяева уверенно защищались, а на 57-й минуте организовали контратаку, которая завершилась точным броском Ильи Чефанова - форвард оформил дубль.

В Итоге "Торпедо-Горький" одержало третью победу подряд, завершив домашнюю серию на победной ноте.

"Болельщиков и команду — с победой. Наверное, это была самая лучшая игра из всей домашней серии по качеству, самоотдаче, нацеленности на ворота и выполнению задания. Сегодня здорово всё было", - сказал на послематчевой конференции главный тренер Дмитрий Космачёв.

27 января команда отправится в Воронеж, где сыграет против местного "Бурана" (6+).