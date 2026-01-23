В Нижегородской области прошел первый турнир по киберспорту среди ветеранов СВО Спорт

Фото: Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

23 января в Нижегородской области состоялся первый турнир по киберспорту - компьютерной игре Counter-Strike 2 - среди ветеранов СВО, объединивший участников из восьми муниципальных округов области. За плечами каждого ветерана – служба в различных родах войск, и на этом турнире они смогли продемонстрировать не только тактическое мастерство в цифровом пространстве, но и умение действовать в команде.

Турнир организован в соответствии с целями и задачами государственной программы «Спорт России». Организаторами турнира выступили филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Нижегородской области, министерство спорта Нижегородской области и частный компьютерный клуб.

«Турнир призван содействовать социальной адаптации и психологической реабилитации ветеранов через их интеграцию в киберспортивное сообщество. Главная цель – максимально вовлечь ветеранов в спорт, даже если он в киберформате. Приятно видеть сегодня на чемпионате новых ветеранов, которых я раньше не встречала на наших спортивных площадках, а также действующих членов сборных команд по различным видам спорта», – сказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Нижегородской области Екатерина Генералова.

Counter-Strike 2 является одной из ведущих киберспортивных дисциплин в мире, отличающейся высоким уровнем конкуренции и требующей от игроков тактического мастерства, командной работы и быстрой реакции.

«Реабилитация и социализация участников специальной военной операции через спорт – одна из наших приоритетных задач. И киберспорт логично вписывается в системную работу по этому направлению - здесь необходимы знание тактики, умение работать в команде, боевой характер, которым в полной мере обладают ветераны СВО. Спасибо частным спортклубам, которые активно поддерживают и вовлекаются в наши проекты, помогая участникам СВО реализовать свой потенциал в спортивной сфере», – подчеркнул министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

В течение двух недель ветераны специальной военной операции готовились к предстоящему турниру, формировали команды и придумывали наименования. Свою команду также организовали участники проекта «Герои. Нижегородская область». Николай Шадрин решил попробовать себя в качестве киберспортсмена, собрав команду «Нижегородские волки» из числа участников программы.

«Такой турнир у нас в регионе проходит впервые, но нас часто приглашают на различные соревнования и сборы. Фонд «Защитники Отечества» и министерство спорта регулярно привлекает нас к различным мероприятиям в рамках проекта «Сила спорта СВОим». Мы часто встречаемся и общаемся на спортивных мероприятиях, и это помогает нам вернуться к мирной жизни после испытаний на СВО. Киберспорт давно себя зарекомендовал во всем мире, и это здорово», – отметил капитан команды «Нижегородские волки» Николай Шадрин.

По итогам первого турнира по Counter-Strike 2 первое место заняла команда Совета ветеранов СВО, второе место – сборная команда округов «Их там нет», третье место - команда «Нижегородские волки».

20 февраля нижегородские команды сразятся в межрегиональном турнире с ветеранами СВО из Республики Татарстан.

Напомним, государственную программу «Спорт России» запустили с 2025 года, чтобы сделать спорт популярнее и улучшить качество жизни людей. Благодаря программе появляется все больше возможностей для занятий спортом: строятся стадионы и площадки с тренажерами, проводятся спортивно-массовые мероприятия, возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Кроме того, развивается детский спорт, а также различные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО.