Нижегородцев приглашают к участию в конкурсе спортивных проектов "Ты в игре" Спорт

Жители Нижегородской области могут подать заявки на участие в шестом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". Конкурс направлен на популяризацию спорта среди россиян и проводится ежегодно при поддержке Министерства спорта.

С каждым годом "Ты в игре" привлекает больше участников и расширяет спектр проектов.

Дмитрий Чернышенко, зампред правительства РФ, отметил: "Президент Владимир Владимирович Путин поставил перед нами цель: к 2030 году не менее 70% граждан России должны регулярно заниматься физической культурой и спортом. Её достижению в том числе способствует конкурс "Ты в игре".

За 5 сезонов поступило более 21 тысячи заявок со всей страны. Среди них есть проекты, которые уже развивают адаптивный и фиджитал спорт, а также возрождают традиционные виды спорта. Организаторы приглашают авторов ярких спортивных инициатив принять участие в шестом сезоне и получить дополнительную поддержку для их реализации.

В шестом сезоне конкурса предусмотрены пять основных номинаций: "Точка старта", "Масштаб", "Дети в спорте", "Трансформация в спорте" и "Безграничные возможности". Также есть три номинации от партнеров: "Корпоративный спорт", "Спортивный туризм" и "Медиа".

Победители в основных номинациях получат по 500 тысяч рублей, а обладатель гран-при – 1 млн рублей. Помимо финансовой поддержки, участники смогут воспользоваться образовательным акселератором, получить консультации от экспертов отрасли и помощь в доработке проектов.

Проекты, выбранные народным голосованием, будут отмечены специальными призами.

В конкурсе могут участвовать россияне от 18 лет, юридические лица и ИП, реализующие спортивные проекты. Заявки принимаются до 31 марта 2026 года на сайте тывигре.рф. Награждение победителей запланировано на лето 2026 года в Москве.

Подробнее о VI сезоне конкурса "Ты в игре" можно узнать на официальном сайте тывигре.рф.

Напомним, в прошлом году два нижегородских спортивных проекта вышли в финал конкурса.