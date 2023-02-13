Электричество частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 21 февраля Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 21 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

Так, в период с 9:00 до 15:00 будет полностью обесточена деревня Кусаковка.

В Ленинском районе с 8:30 до 12:00 света не будет в двух многоквартирных домах на проспекте Ленина: №12 и 12а.

В Советском районе без света останутся три дома на улице Надежды Сусловой № 6, 4 корп. 1, 6 корп. 2. Отключения электричества здесь запланированы с 9:00 до 13:00.

В Канавинском районе на непродолжительное время - с 9:00 до 11:00 - точечные отключения пройдут по адресам: ул. Кузбасская ул; 35, 37; ул. Орская, 1-12; ул. Осипенко, 11, 13, 15, 17, 18; ул. Пулковская, 3, 5, 7, 9, 36, 38; ул. Серова, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46.

В Сормовском районе запланированы наиболее масштабные отключения электроэнергии. С 9:00 до 11:00 без света останется Комсомольский посёлок, а именно улицы Балахнинская, Канавная, Фубровская.

С 9:00 до 17:00 свет отключат в многоквартирных домах на ул. Васенко ул; 1, 3; ул. Коминтерна, 115.

С 12:00 до 17:00 без электричества останутся адреса: ул. Гаугеля ул; 8, 8а; пр. Кораблестроителей, ; 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41.