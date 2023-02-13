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Культура и отдых

Выставка "Оружие России – Оружие Победы" откроется 23 февраля в Нижегородском музее "Холодной войны"

21 февраля 2023 09:48  [100] Культура и отдых

Фото: vk.com/coldwarnn

В День Защитника Отечества в Нижегородском музее "Холодной Войны" будет работать выставка "Оружие России – Оружие Победы" (6+). В рамках мероприятия состоится большая праздничная экскурсионная программа. Об этом сообщили организаторы.

Согласно информации, выставка будет посвящена истории славных побед Советской и Российской Армии, и в частности - истории легендарного отечественного вооружения.

Так, на выставке можно будет увидеть макеты оружия - автоматы Калашникова различных модификаций, пистолеты – пулемёты, ручные противотанковые гранатомёты, а также боеприпасы – патроны, гранаты, мины, снаряды.

Кроме того, в экспозиции будут представлены редкие и уникальные экспонаты из фондов Нижегородского Музея "Холодной Войны" и частных коллекций нижегородцев.

Гостей по выставке проведут сотрудники музея и нижегородские реконструкторы в образах бойцов различных видов и родов войск Советской и Российской армии – от химических до Спецназа времён Афганской войны. Они расскажут множество новых интересных фактов о закрытом городе Горьком - об его промышленности, науке и вкладе в развитие оборону нашей Родины.

Помимо ознакомления с экспонатами зрителей ждут викторины и интерактивные развлечения: они смогут поработать на войсковой радиостанции середины прошлого века, побыть в роли дозиметриста, химика-разведчика и других воинских специалистов.

Мероприятие организовано при участии КНВП "РОКОТ", инструкторов областного ДОСААФ, нижегородских реконструкторов, историков и коллекционеров.

Выставка будет работать 23 февраля с 13:00 до 18:00 по адресу: пр.Гагарина, д. 154, Музей Приокского района.

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Теги:
Выставка Музеи Оружие
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