Более 10 нижегородцев воспользовались услугами вытрезвителя в 2023 году Общество

С начала 2023 года услугами вытрезвителя в Нижегородской области воспользовались 12 человек, сообщается на сайте pravda-nn.ru.

По данным министерства социальной политики региона, доставку граждан в медучреждение обеспечивали сотрудники скорой помощи, а также полицейские.

Также любой гражданин может обратиться в вытрезвитель самостоятельно.

В ведомстве добавили, что открытие новых вытрезвителей возможно при увеличении спроса на данную услугу, с учетом экономической целесообразности.

Ранее сообщалось, что депутаты Гордумы Нижнего Новгорода вышли с законодательной инициативой по работе вытрезвителя.