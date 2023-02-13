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Общество

Более 10 нижегородцев воспользовались услугами вытрезвителя в 2023 году

28 февраля 2023 09:26  [116] Общество

С начала 2023 года услугами вытрезвителя в Нижегородской области воспользовались 12 человек, сообщается на сайте pravda-nn.ru.

По данным министерства социальной политики региона, доставку граждан в медучреждение обеспечивали сотрудники скорой помощи, а также полицейские.

Также любой гражданин может обратиться в вытрезвитель самостоятельно.

В ведомстве добавили, что открытие новых вытрезвителей возможно при увеличении спроса на данную услугу, с учетом экономической целесообразности.

Ранее сообщалось, что депутаты Гордумы Нижнего Новгорода вышли с законодательной инициативой по работе вытрезвителя.

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Теги:
Медицина и здоровье
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