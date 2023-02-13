Застройщик представил проект Клубного дома "Резиденция" на улице Белинского в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ООО "Юника"

Генеральный директор компании Yunika Александр Сазонов на пресс-конференции представил проект Клубного дома "Резиденция" в Советском районе Нижнего Новгорода.

Согласно информации, на улице Белинского, недалеко от парка им. Пушкина, уже ведется строительство дома бизнес-класса переменной этажности от 7 до 13 этажей.

В доме будет размещено 324 квартиры площадью от 37 до 101 кв. м. Также в подземном паркинге для жителей будет доступно 141 машиноместо и около 50 кладовых.

Как рассказал Александр Сазонов, до этого компания в течение четырех лет занималась расселением 19 многоквартирных аварийных и ветхих домов, располагавшихся на данном участке. Их жильцам была выплачена компенсация, а всего на эти цели было выделено около 600 млн рублей. В строительство дома было инвестировано около 3,3 млрд рублей.

Застройщик подчеркивает, что будущий дом является именно Клубным домом, а не обычным жилым комплексом. Вход на его территорию будет доступен только жителям. Также одной из фишек дома станет система "Умный дом". В настоящее время с подрядчиком ведутся переговоры о том, какие функции будут в нем доступны.

Особое внимание Yunika уделяет архитектурному ансамблю Нижнего Новгорода, а также благоустройству и озеленению.

Так, во внутреннем дворе будут доступны качели, спортивная зона с современными тренажерами. Для самых маленьких детей будет обустроена большая песочница с различными качалками, для детей среднего возраста создадут многофункциональный игровой комплекс с горками и лазательным оборудованием. Для подростков для досуга будет доступен амфитеатр, где можно зарядить смартфоны благодаря встроенной зарядке в сидении.

В зоне тихого отдыха появятся гамаки окруженные лиственными деревьями и кустарниками.

На территории дома будут высажены сосна обыкновенная и ель сербская, липа мелколистная, абрикос маньчжурский и яблоня Мокум. А центром притяжения во дворе станет новогодняя ель. Вокруг нее жители смогут вместе встретить Новый год, а также провести другие совместные мероприятия.

Также для жителей будет доступен шатер "квадросфера", в котором в любую погоды жители смогут проводить совместные мероприятия.

Что касается коммерческих помещений, то компания рассчитывает на то, что в них будут размещены социальные объекты, необходимые жителям. Например, аптеки, кафе и различные магазины.

Планируется, что Клубный дом "Резиденция" будет введен в эксплуатацию в I квартале 2025 года.

Начальник отдела маркетинга, рекламы и продаж компании Yunika Анна Кетова отметила, что стоимость квадратного метра в "Резиденции" начинается от 169 900 рублей. Продажи уже стартовали.

Также Yunika разрабатывает проект малоэтажной застройки на улице Комсомольской, 38 в Автозаводском районе. Этот участок компания купила на торгах банка ДОМ.РФ в августе 2022 года.

Кроме того, разработана концепция развития квартала площадью 0,9 га в границах улиц Шевченко, Малая Ямская, Максима Горького и 3-й Ямской. На этом участке уже расселено 9 многоквартирных ветхих домов, ведется допроектирование объекта.

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