"ТНС энерго НН" информирует о графике работы Общество

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Единого контактного центра в праздничные дни.

График работы Центров обслуживания клиентов:

7 марта – с 8:00 до 16:00;

8 марта – выходной день.

График работы Единого контактного центра:

7 марта – с 9:00 до 18:00;

8 марта – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно, без личного обращения в "ТНС энерго НН".

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии:

- на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи;

- в личном кабинете и с помощью мобильного приложения.

Передать показания:

- на главной странице сайта nn.tns-e.ru;

- в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";

- с помощью голосового помощника «Алиса»;

- по телефону 8(831)233-09-70 и 8(831)440-00-04 в автоматическом режиме.

Оплатить счёт за электроэнергию:

- банковской картой на сайте или с помощью мобильного приложения для iOS или Android;

- через Сбербанк Онлайн или автоплатеж;

- через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

В штатном режиме все подразделения гарантирующего поставщика будут работать с 9 марта.