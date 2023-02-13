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Общество

Олег Лавричев: "История знает немало примеров великих женщин"

08 марта 2023 10:00  [32] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородок с Международным женским днем.

"Праздник 8 Марта очень много значит для всех россиян. В этот день по-настоящему ощущается приход долгожданной весны, и мы встречаем его в атмосфере радости, стараясь окружить вниманием и заботой прекрасную половину человечества.

В этот день мы не просто дарим цветы и подарки, мы благодарим за тепло и ласку, любовь и поддержку. Мы отдаем дань уважения подвигу женщин-героев и чтим тех, кто своим умом, знаниями, трудом и талантом снискал славу России.

История знает немало примеров великих женщин в политике, искусстве, медицине, спорте и многих других областях. Софья Ковалевская, Мария Склодовская-Кюри, нижегородка, академик Ирина Блохина доказали миру, на что способны женщины в науке. Наша соотечественница Валентина Терешкова стала первой женщиной-космонавтом. В годы Великой Отечественной войны около 800 тысяч женщин наравне с мужчинами сражались за Родину, а снайпер Галина Павличенко уничтожила четыре сотни немецких солдат. Елизавета Глинка, или, как ее ласково называли, Доктор Лиза, курировала гуманитарные проекты в Сирии, а с 2014 года занималась оказанием медицинской помощи мирному населению Донбасса. Так много женщин, которыми мы гордимся, и всегда будем помнить о том, что они сделали ради страны и ради нас с вами!

В этот праздничный день желаю всем женщинам счастья и радости! Пусть любимые и дорогие люди ценят и берегут вас! Здоровья, сил и энергии на воплощение задуманного и прекрасного весеннего настроения!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Олег Лавричев Праздники
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