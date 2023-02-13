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Общество

Олег Лавричев посетил военный учебный центр в ННГУ им. Лобачевского

16 марта 2023 09:04  [57] Общество
Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев посетил военный учебный центр (ВУЦ) при ННГУ имени Н.И. Лобачевского.

В мероприятии также приняли участие начальник военного учебного центра Сергей Рябинин, начальник кафедры общевоенной и лингвистической подготовки ВУЦ Дмитрий Рябов и преподаватель кафедры Антон Берест – правнук знаменитого красноармейца Берест Алексея Прокофьевича, под руководством которого 1 мая 1945 года Михаил Алексеевич Егоров и Мелитон Варламович Кантария выполнили боевую задачу по водружению Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине.

Участники встречи осмотрели учебные аудитории, где проходят занятия для студентов – будущих кадровых офицеров и солдат запаса. В частности, они посетили лингафонный и компьютерный классы, тир, комнату для хранения оружия, спортивный и тренажерный залы, классы общевоенной и технической подготовки, музей истории создания учреждения, выставку вооружения.

Как отметил Сергей Рябинин, ННГУ – единственный вуз в Нижегородской области, который готовит профессиональные кадры для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

"Военная подготовка в университете имеет почти 100-летние традиции. Она началась в 1926 году и не прерывалась даже во время Великой Отечественной Войны. Сейчас в учреждении по программам бакалавриата и специалитета можно получить образование по направлениям "Военный переводчик", "Специальные радиотехнические системы" и "Информационная безопасность телекоммуникационных систем". После окончания программ выпускники могут работать офицерами-переводчиками, офицерами для зенитных ракетных войск или офицерами по эксплуатации радиотехнических средств", – отметил он.

Кроме этого, на базе ВУЦ при ННГУ имени Н.И. Лобачевского организованы курсы начальной военной подготовки, которые на безвозмездной основе проводятся для всех желающих.

В рамках встречи обсуждались перспективы взаимодействия городской Думы Нижнего Новгорода и военного учебного центра. В частности, планируется заключить соглашение о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания.

Олег Лавричев предложил провести круглый стол, посвященный вопросам патриотического воспитания молодежи, и включить этот вопрос в повестку совместного заседания депутатов Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания Нижегородской области и городской Думы для его дальнейшей детальной проработки.

Также в ходе встречи прозвучало предложение привлекать студентов ВУЦ к проведению "Уроков мужества" в школах Нижнего Новгорода и обсуждались перспективы взаимодействия с Молодежной палатой при городской Думе.

"Сегодня перед нами открылся новый горизонт для взаимодействия и сотрудничества с военным учебным центром. Будем общаться в рамках постоянного диалога", – заключил председатель городской Думы.

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Теги:
Военные ННГУ Олег Лавричев
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