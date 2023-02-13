Первый добровольческий центр "Волонтеров Победы" открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

В Нижнем Новгороде 15 марта на базе соседского центра Приокского района "#вМесте" на ул. 40 лет Победы открылся первый добровольческий центр НРО "Волонтеры Победы".

Как сообщили в НРО "Волонтеры Победы", на базе нового учреждения будут проводиться различные мероприятия, готовиться и реализовываться социальные и благотворительные проекты. Инициаторами создания центра выступили НРО ВОД "Волонтеры Победы" и АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода". Всего в Нижегородской области планируется создать пять таких центров.

Символическую красную ленточку на торжественной церемонии открытия разрезали председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина и директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерёва.

"Наше региональное отделение постоянно расширяется. Уверена, что такие центры станут отличной площадкой не только для развития добровольчества в районах, но и будут объединять людей, желающих творить добрые дела и создавать новые уникальные проекты. Это обозначит новые точки роста как для движения, так и для всей волонтерской деятельности. В дальнейшем планируем их открытие в каждом районе Нижнего Новгорода и, конечно, муниципалитетах", - рассказала Мария Самоделкина.

Помимо этого, юные добровольцы организовали мастер-класс по созданию маскировочных накидок для бойцов СВО, находящихся на передовой и написали для них открытки с теплыми пожеланиями.

"На базе соседских центров открылась еще одна удобная площадка для добровольческого сообщества. С "Волонтерами Победы" мы реализуем много совместных проектов, собираем помощь для наших отважных бойцов, которые находятся вдали от дома. Мы надеемся, что наше партнерство благодаря подобным "точкам притяжения" будет еще продуктивнее и принесет огромную пользу региону. Поэтому уже в ближайшие дни здесь состоятся первые мероприятия, к которым мы приглашаем присоединяться всех желающих", - отметила Оксана Дектерёва.

Напомним, что региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" действует на территории Нижегородской области с 2015 года. За 7 лет в Движение вступили 13 536 человек, было создано 52 муниципальных отделения, 10 центров на базе образовательных организаций, а также 64 школьных отряда. Волонтерами Победы реализуется более 50 региональных инициатив: создано 84 изображения в рамках проекта "Социальные граффити"; в пяти вагонах трамваев, метро и электричек размещена информация о Великой Отечественной войне в рамках проекта "Вагон Победы"; 128 мероприятий нижегородского марафона доблести и славы "Победный сентябрь" прошло в Нижнем Новгороде. Активисты своими руками ремонтируют хоккейные коробки и детские площадки во дворах в рамках проектов "Арт-двор" и "Сохраняем Нижний". За 2021 год на территории Нижнего Новгорода было отремонтировано 38 хоккейных коробок, в 2022 году - 40 детских и спортивных площадок.