Нижегородские родители признались, кем не хотят видеть своих детей Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские родители рассказали, какие профессии они меньше всего хотели бы для своих детей. Опрос провел сервис SuperJob среди мам и пап города.

Самой нежелательной профессией оказалась работа дворника — так ответили 13% участников. Чуть реже родители называли рабочие специальности в целом — 11%.

В число профессий, которые вызывают у взрослых сомнения, также вошли полицейские и чиновники — по 9% голосов.

Работу уборщика и продавца не хотели бы для своих детей по 7% опрошенных. Еще 6% признались, что им не по душе перспектива педагогической карьеры. Против военной службы высказались 5% родителей.

По 4% респондентов не хотели бы видеть своих детей бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями или менеджерами. Реже всего упоминались профессии артиста, официанта, грузчика и курьера — по 2%. Юристов назвал лишь 1% участников опроса.

При этом 14% родителей заявили, что готовы поддержать любой профессиональный выбор своего ребенка.

Мужчины чаще переживают, что дети могут стать чиновниками, полицейскими или водителями. Женщины, в свою очередь, чаще беспокоятся о работе разнорабочим, уборщиком, продавцом или бухгалтером.

Матери чаще отцов говорят о безусловной поддержке любого карьерного пути — 16% против 11%.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата нижегородской молодежи составила 37 тысяч рублей.