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Общество

Лекция о влиянии продуктов питания и БАДов на возникновение рака пройдет в Нижнем Новгороде

17 марта 2023 13:17  [94] Общество

Лекция о влиянии продуктов питания и пищевых добавок на возникновение рака пройдет в Нижнем Новгороде 18 марта в Парке науки ННГУ "Лобачевский Lab" в рамках проекта IZOTOP.LAB.

По данным организаторов, практикующий врач-онколог, хирург высшей̆ квалификационной̆ категории Университетской клинической больницы №1 Первого МГМУ им. И.И. Сеченова Михаил Судаков в холе мероприятия расскажет о влиянии на организм здорового человека продуктов питания и БАДов, согласно принципам доказательной̆ медицины. В ходе лекции он расскажет о том, какие продукты питания значительно повышают риск развития того или иного вида рака, можно ли принимать витамины и минералы для профилактики рака или, когда человек уже заболел.

По данным ВОЗ, наиболее распространенными видами рака в мире являются: рак легких, рак молочной железы, рак толстой и прямой кишки, рак предстательной железы, рак кожи, рак желудка.

Мероприятие организовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Лекция состоится 18 марта в 14.00 по адресу: ул. Ульянова, 10Б, Вход на лекцию свободный, по предварительной регистрации https://izotoplab.ru/healthy

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Теги:
Медицина и здоровье
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