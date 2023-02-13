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Общество

Электричество частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 20 марта

20 марта 2023 09:17  [64] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 20 марта в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты Россетей.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 запланированы точечные отключения электроэнергии на нескольких улицах. Так, света не будет по адресам: ул. Машинная, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 24, 26; ул. Опочная, 1, 3, 5, 7; ул. Телеграфная, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 70, 72, 75, 78, 79, 82; ул. Федосеенко, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

В Ленинском районе отключения электричества затронут два административных здания на улице Шлиссельбургская, № 28, 29. В них расположены пансионат для пожилых "Родной Дом" и Нижегородское РДУ. Электричества там не будет с 9:00 до 17:00.

Кроме того, без счета останутся жилые дома в переулке Грекова под номерами 1, 2, 4 и на улице Грекова - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12. По информации Россетей, работы будут проводиться с 9:00 до 17:00.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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