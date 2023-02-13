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Общество

Сотрудники АО "Нижегородский водоканал" получили награды в День работника ЖКХ

20 марта 2023 18:36  [62] Общество
Фото: АО “Нижегородский водоканал”

Фото: АО “Нижегородский водоканал”

Торжественное награждение сотрудников провело АО "Нижегородский водоканал" в преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, который ежегодно отмечается в третье воскресенье марта. Впервые в истории Нижнего Новгорода церемония АО "Нижегородский водоканал" прошла совместно с АО "Теплоэнерго". В числе почётных гостей были: директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода Денис Скалкин, председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина, заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.

Более двадцати сотрудников АО "Нижегородский водоканал" были награждены Почётными и Наградными грамотами, Благодарственными письмами, а также занесением на Доску почёта. 

"365 – то количество дней, которое вы проводите на рабочем месте, подаёте ресурс в наши дома, социальные учреждения и другие предприятия. Это круглосуточная, круглогодичная работа. Когда этот ресурс есть, его не замечаешь и начинаешь думать, что водоснабжение, водоотведение, тепло – это нечто должное. Когда ресурса нет, возникает дискомфорт. Поэтому вам я хотел бы пожелать прежде всего здоровья и жизненных сил, для того, чтобы остаться верными той сфере, которую вы выбрали. С праздником, спасибо вам за работу!", - поздравил работников АО "Нижегородский водоканал" и АО "Теплоэнерго" директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода Денис Скалкин.

Ряд работников Нижегородского водоканала за добросовестный труд, высокий профессионализм, оперативное выполнение ремонтно-восстановительных работ на сетях отопления, водоснабжения и водоотведения были удостоены Благодарностей Губернатора и Благодарственных писем Правительства Нижегородской области. Отдельные сотрудники получили Почетный диплом Губернатора Нижегородской области и Почетную грамоту министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. 

"Каждый из вас, вносит серьёзный вклад в развитие региона и комфорт его жителей. Находясь на рабочих местах, вы берёте на себя непростую задачу, которую не можете не выполнить. Впереди нас ждёт ещё более динамичная, ещё более серьёзная работа. Нам удалось попасть в очень крупные федеральные программы, которые помогут снизить аварийность, повысить качество и надёжность поставки ресурсов, а значит качество жизни наших потребителей, которыми мы и сами являемся. Эти федеральные программы – большой вызов, который мы обязаны принять и с честью выполнить. Но я не сомневаюсь, что у нас с вами это получится, – отметил в своей речи перед сотрудниками директор АО "Нижегородский водоканал" и АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин. – Благодарю вас за ту работу, которая уже проделана и которая ждёт нас впереди. Хочу пожелать всем находящимся здесь и всем причастным к отрасли здоровья и благополучия, чтобы мы смогли преодолеть всё сложности и решить все непростые задачи, стоящие сейчас перед нами!"

Председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина вручила двум сотрудникам АО "Нижегородский водоканал" Почетную грамоту Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения и Почётную грамоту Нижегородского областного комитета Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. 

"Хочу сказать огромное спасибо за ваш труд, который, действительно, невозможно переоценить. 24 часа в сутки вы стоите на своём посту. От вас зависит и здоровье, и настроение, и отношение людей к городу. Вы настоящие герои нашего времени!", – сказала сотрудникам предприятий Елена Ленина.

Всего в рамках церемонии награды получили 49 человек из АО "Нижегородский водоканал" и АО "Теплоэнерго". Обладатели наград от Губернатора и Правительства Нижегородской области были также приглашены на общую для всех работников сферы ЖКХ региона церемонию награждения, которая состоялась в Доме народного единства.

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Теги:
Водоканал ЖКХ Награждение
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