Утренний авиарейс из Нижнего Новгорода в Ереван отменили Общество

Утренний авиарейс из Нижнего Новгорода в Ереван отменили 21 марта.

Как сообщается на сайте международного аэропорта им. Чкалова, вылет самолета авиакомпании "Shirak avia" должен был состояться в 10:15. В Ереван борт должен был приземлиться в 14:15.

Причина отмены рейса не уточняется, однако в нижегородском аэропорту пояснили, что это не связано с туманом. Все остальные рейсы 21 марта отправляются и прибывают по расписанию.

Ранее сообщалось, что Аэрофлот 27 апреля запустит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью.