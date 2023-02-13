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Общество

Утренний авиарейс из Нижнего Новгорода в Ереван отменили

21 марта 2023 13:18  [35] Общество

Утренний авиарейс из Нижнего Новгорода в Ереван отменили 21 марта.

Как сообщается на сайте международного аэропорта им. Чкалова, вылет самолета авиакомпании "Shirak avia" должен был состояться в 10:15. В Ереван борт должен был приземлиться в 14:15.

Причина отмены рейса не уточняется, однако в нижегородском аэропорту пояснили, что это не связано с туманом. Все остальные рейсы 21 марта отправляются и прибывают по расписанию.

Ранее сообщалось, что Аэрофлот 27 апреля запустит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью.

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Теги:
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