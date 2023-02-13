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Общество

Новый корпус лагеря "Хочу стать десантником" построят в Нижнем Новгороде в 2023 году

23 марта 2023 17:06  [43] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новый корпус лагеря "Хочу стать десантником" построят в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев на встрече с наставниками и воспитанниками лагеря.

Согласно информации, новый корпус станет для лагеря уже четвертым. В нем можно будет проводить и зимние сборы.

На встрече также обсуждались итоги полугодовой работы нового Центра военно-патриотического воспитания и планы на будущее.

Как рассказал Юрий Шалабаев, за полгода Центр патриотического воспитания провел 134 занятия по начальной военной подготовке, ОБЖ и служебному собаководству. Состоялось 46 мероприятий, в которых приняли участие более тысячи ребят.

Планируется, что к 2025 году Центры патриотического воспитания откроются во всех районах Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что шесть новых корпусов в трех детских лагерях Нижегородской области построят в 2023 году.

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Теги:
Детские лагеря
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