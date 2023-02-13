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Нижегородка, попавшая в ДТП в Таиланде, скончалась в больнице

27 марта 2023 14:12  [2] Происшествия

Нижегородка Анна Полевая, которая попала в ДТП вместе со своим молодым человеком в январе на отдыхе в Таиланде, скончалась утром 27 марта, сообщается на сайте pravda-nn.ru.

Согласно информации, несколько дней назад у пострадавшей обострилась инфекция и состояние стало критическим.

Как сообщила в соцсетях ее сестра Ольга, Анна скончалась в реанимации медучреждения около 10 часов утра. Родственница также отметила, что сегодня можно принести цветы ко входу в ПОМЦ №2.

Ранее сообщалось, что два ребёнка погибли в страшном ДТП в Кстовском районе.

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Теги:
ДТП
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