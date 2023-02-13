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Общество

Почти 110 тысяч жителей Нижнего Новгорода проголосовали в рамках проекта "Вам решать!"

27 марта 2023 17:15  [1] Общество

Более 106 тысяч жителей Нижнего Новгорода уже проголосовали по проекту инициативного бюджетирования "ВАМ РЕШАТЬ!", сообщает пресс-служба администрации города.

В департаменте соцкоммуникаций мэрии отметили, что в этом году одна из самых популярных у жителей города стала номинация "Молодежная политика". Директор департамента Артур Штоян добавил, что в этом году выросло и количество заявок в рамках проекта, и количество участников голосования, напомнив при этом, что отдать свой голос за понравившийся проект благоустройства можно до 7 апреля.

Самое большое число инициатив – 19 – поступило от жителей Автозаводского района Нижнего Новгорода. В номинациях "Спорт для всех" и "Молодежная политика" жители района предложили установить спортплощадки и отремонтировать асфальтовое покрытие на территории школ. В номинации "Наши дороги" предложено провести ремонт на девяти участках дорог в частном секторе.

На сегодняшний день в районе за понравившиеся заявки проголосовали уже 20 тысяч человек.

Всего 96 проектов от нижегородцев заявлено в этом году в губернаторском проекте инициативного бюджетирования "ВАМ РЕШАТЬ!".

Напомним, что проголосовать за понравившийся проект можно до 7 апреля на сайте golosza.ru. Авторизоваться, чтобы сделать свой выбор, можно через Госуслуги или по номеру мобильного телефона. Подведение итогов пройдет в период с 8 апреля по 1 мая.

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Теги:
Благоустройство Вам решать!
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