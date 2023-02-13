Университет Лобачевского и индонезийский Университет национального развития намерены совместно изучать технологии фактчекинга

ННГУ им. Н.И. Лобачевского и индонезийский Университет национального развития "Ветеран" (Джокьякарта) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого намерены совместно изучать технологии верификации информации (фактчекинг),
развивать образовательные программы по направлению "Искусственный
интеллект и журналистика данных".
Как сообщает пресс-служба ННГУ, соглашение о сотрудничестве в
области журналистики и массовых коммуникаций подписано 27 марта 20323 года
В рамках реализации соглашения вузы планируют проводить конференции и семинары, организовать программу двух дипломов, а также летние и зимние школы для студентов.
Стоит отметить, что уже в 2023 году студенты и преподаватели из индонезийского вуза-партнёра присоединятся к международному сетевому образовательному проекту по
верификации информации СМИ и социальных медиа #СТУДFACTCHECK, который
реализуется в Институте филологии и журналистики (ИФИЖ) ННГУ с 2020
года.
В Институте филологии и журналистики ННГУ уже началось совместное с коллегами из Индонезии обсуждение программы двойных дипломов по магистерской программе "Искусственный интеллект и журналистика данных".
СПРАВКА:
В 2021 году ННГУ им. Лобачевского заключил соглашение об академическом обмене с Исламским университетом Индонезии. Ежегодно в Университете Лобачевского на основных программах обучается несколько студентов из Индонезии в рамках
межправительственных квот. В настоящее время обучаются четыре человека
(трое из них на подготовительной программе).
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