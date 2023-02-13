Почти 7 тысяч кв.м. цветников разобьют в Нижегородском районе Нижнего Новгород в 2023 году Общество

Фото пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти 7 тысяч кв.м. цветников разобьют в Нижегородском районе Нижнего Новгород в 2023 году, сообщает администрация района.

Первый этап начнется уже в ходе подготовки района к празднованию Дня Победы. Цветники разобьют в мемориальных зонах у обелисков и в скверах.

Уже сейчас началась подготовка к работам по разбивке цветников. Подрядчики заказывают посадочный материал, а как сойдет снег, начнут завозить грунт, выравнивать газоны и цветники, а также высаживать растения. После того, как в ночное время установится плюсовая температура начнется посадка растений в открытый грунт.

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода цветники будут разбиты на центральных улицах района и площадях, цветы украсят улицу Верхне-Печерской, №4/1 и территорию у флагштоков у дома № 1 по Казанскому шоссе.

Все работы по цветочному оформлению района планируется завершить до 10 июня.

Напомним, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объявил о начале месячника по благоустройству с 5 апреля.

На сегодняшний день дорожные службы уже начали приводить город в порядок после зимы – перед дорожными службами поставлены очередные сезонные задачи.