Гастрофестиваль "Да, шеф" пройдёт в Нижнем Новгороде 5-6 августа
НГХМ стал музеем года по версии The Art Newspaper Russia
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
Нижегородские медики - о вреде вейпов и курительных жидкостей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 марта 2023 15:37  [62] Более 180 детей приняли участие во всероссийском конкурсе "Металлинка-2023" в Выксе
28 марта 2023 15:22  [78] Прокуратура проверит факт массовой гибели рыбы на озере Светлояр
28 марта 2023 15:16  [97] Почти 7 тысяч кв.м. цветников разобьют в Нижегородском районе Нижнего Новгород в 2023 году
28 марта 2023 15:07  [88] Юрий Станкевич: "Подвести, обмануть ожидания жителей Донбасса не имеем права"
28 марта 2023 14:56  [99] Почти 20 проектов предложено к реализации в Арзамасе в 2023 году по программе "Вам решать!"
28 марта 2023 14:30  [114] Доступ к геолокации пассажиров и данным о платежах за поездки в такси предложено предоставлять ФСБ
28 марта 2023 14:08  [127] Давид Мелик-Гусейнов призвал поставщиков нижегородских больниц к ответственному выполнению контракта
28 марта 2023 14:04  [116] Праздничная иллюминация появится на телебашне в Нижнем Новгороде к 155-летию Максима Горького
28 марта 2023 13:59  [151] ННГУ станет одним из опорных центров подготовки преподавателей курса "Основы российской государственности"
28 марта 2023 13:52  [122] Всероссийская ярмарка вакансий пройдет в Нижегородской области 14-15 апреля
Общество

Почти 7 тысяч кв.м. цветников разобьют в Нижегородском районе Нижнего Новгород в 2023 году

28 марта 2023 15:16  [97] Общество
Фото пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти 7 тысяч кв.м. цветников разобьют в Нижегородском районе Нижнего Новгород в 2023 году, сообщает администрация района.

Первый этап начнется уже в ходе подготовки района к празднованию Дня Победы. Цветники разобьют в мемориальных зонах у обелисков и в скверах.

Уже сейчас началась подготовка к работам по разбивке цветников. Подрядчики заказывают посадочный материал, а как сойдет снег, начнут завозить грунт, выравнивать газоны и цветники, а также высаживать растения. После того, как в ночное время установится плюсовая температура начнется посадка растений в открытый грунт.

В Нижегородском районе Нижнего Новгорода цветники будут разбиты на центральных улицах района и площадях, цветы украсят улицу Верхне-Печерской, №4/1 и территорию у флагштоков у дома № 1 по Казанскому шоссе.

Все работы по цветочному оформлению района планируется завершить до 10 июня.

Напомним, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объявил о начале месячника по благоустройству с 5 апреля.

На сегодняшний день дорожные службы уже начали приводить город в порядок после зимы – перед дорожными службами поставлены очередные сезонные задачи.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство озеленение Цветы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph