Коммунальщики восстановили теплоснабжение на улице Шорина

В Советском районе Нижнего Новгорода завершились работы по замене участка теплотрассы на улице Шорина. Об этом сообщили в городской администрации.
Как уточнили в мэрии, вечером 11 декабря специалисты приступили к заполнению обновленного трубопровода теплоносителем.
В администрации также отметили, что параметры теплоснабжения начнут возвращаться к норме в ближайшие часы.
Работы были направлены на повышение надежности прохождения отопительного сезона в районе.
Ранее сообщалось, что накануне старта отопительного сезона 2025/2026 в Нижнем Новгороде заменили почти 100 км теплотрасс. Кроме того, была утверждена схема теплоснабжения Нижнего Новгорода на 2026 год.
