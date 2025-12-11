Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Общество

Коммунальщики восстановили теплоснабжение на улице Шорина

11 декабря 2025 19:19 Общество
Коммунальщики восстановили теплоснабжение на улице Шорина

В Советском районе Нижнего Новгорода завершились работы по замене участка теплотрассы на улице Шорина. Об этом сообщили в городской администрации.

Как уточнили в мэрии, вечером 11 декабря специалисты приступили к заполнению обновленного трубопровода теплоносителем.

В администрации также отметили, что параметры теплоснабжения начнут возвращаться к норме в ближайшие часы.

Работы были направлены на повышение надежности прохождения отопительного сезона в районе.

Ранее сообщалось, что накануне старта отопительного сезона 2025/2026 в Нижнем Новгороде заменили почти 100 км теплотрасс. Кроме того, была утверждена схема теплоснабжения Нижнего Новгорода на 2026 год.

