Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2025 19:19Коммунальщики восстановили теплоснабжение на улице Шорина
11 декабря 2025 18:50В России резко возросла заболеваемость гонконгским гриппом: как защититься?
11 декабря 2025 18:30Новая объездная дорога около Дзержинска готова на 99%
11 декабря 2025 17:58Пассажиры севших в Нижнем Новгороде московских рейсов отправились в столицу
11 декабря 2025 17:17Сервис по оплате парковок в Нижнем Новгороде предложили внести в "белый список"
11 декабря 2025 17:00Снежный барс Базель из Швейцарии поселился в нижегородском зоопарке
11 декабря 2025 16:51Ремонт второго этажа детской больницы в Балахне завершат к концу декабря
11 декабря 2025 16:38ВТБ в преддверии Нового года запустил проект "Новогодничайте с домашним театром"
11 декабря 2025 16:3515 школ полностью закрыты на карантин в Нижегородской области
11 декабря 2025 16:23Специальную образовательную программу разработали для нижегородских соцучастковых
Общество

В России резко возросла заболеваемость гонконгским гриппом: как защититься?

11 декабря 2025 18:50 Общество
В России резко возросла заболеваемость гонконгским гриппом: как защититься?

В России наблюдается резкий рост случаев заражения гонконгским гриппом. Этот вирус, относящийся к типу гриппа А с обозначением H3N2, известен с 1968 года и ежегодно активизируется в осенне-зимний период.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский в интервью 360.ru пояснил, что гонконгский грипп, как и другие виды гриппа, подвержен мутациям. Каждый год вирус меняется, поэтому вакцины требуют ежегодной доработки. Однако текущие вакцины учитывают эти изменения и эффективно защищают от вируса, включая его штамм H3N2.

Симптомы гонконгского гриппа проявляются стремительно, часто в течение нескольких часов. Инкубационный период может варьироваться от одного дня до нескольких суток. Начало заболевания сопровождается резким ухудшением состояния, включая высокую температуру (до 38-40 градусов), озноб, слабость, головные боли, ломоту в мышцах и кашель.

Сергей Вознесенский отметил, что, несмотря на короткую продолжительность болезни (в среднем четыре дня), она может протекать в тяжёлой форме. Для предотвращения заражения рекомендуется вакцинация.

Врач подчеркнул, что сезон гриппа еще не завершён и новый подъём заболеваемости возможен в конце января – феврале. Для тех, кто не вакцинировался, но оказался в контакте с больными, можно применять химиопрофилактику препаратами прямого противовирусного действия.

По данным НИИ гриппа, за последние несколько недель наблюдается рост числа заболевших. Существует вероятность, что эта тенденция сохранится и в течение следующей недели, особенно до новогодних праздников. Однако в начале января можно ожидать снижение заболеваемости.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, подтвердила, что пик эпидемии гриппа в России ожидается к началу новогодних каникул. При этом в стране не выявлены критические мутации вируса, которые могли бы существенно повлиять на эпидемическую ситуацию. Штаммовый состав вакцин и количество антигенов в них достаточны для эффективной защиты от гонконгского гриппа.

Напомним, ещё осенью нижегородцев предупреждали об опасности гриппа A (H3N2), известный как гонконгский, а также новых штаммов коронавируса под названиями "Стратус" и "Нимбус". Кстати, жители Нижнего Новгорода стали относиться к коронавирусу с таким же уровнем тревожности, как и к сезонному гриппу. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Грипп Медицина и здоровье ОРВИ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных