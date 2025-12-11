В России резко возросла заболеваемость гонконгским гриппом: как защититься? Общество

В России наблюдается резкий рост случаев заражения гонконгским гриппом. Этот вирус, относящийся к типу гриппа А с обозначением H3N2, известен с 1968 года и ежегодно активизируется в осенне-зимний период.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский в интервью 360.ru пояснил, что гонконгский грипп, как и другие виды гриппа, подвержен мутациям. Каждый год вирус меняется, поэтому вакцины требуют ежегодной доработки. Однако текущие вакцины учитывают эти изменения и эффективно защищают от вируса, включая его штамм H3N2.

Симптомы гонконгского гриппа проявляются стремительно, часто в течение нескольких часов. Инкубационный период может варьироваться от одного дня до нескольких суток. Начало заболевания сопровождается резким ухудшением состояния, включая высокую температуру (до 38-40 градусов), озноб, слабость, головные боли, ломоту в мышцах и кашель.

Сергей Вознесенский отметил, что, несмотря на короткую продолжительность болезни (в среднем четыре дня), она может протекать в тяжёлой форме. Для предотвращения заражения рекомендуется вакцинация.

Врач подчеркнул, что сезон гриппа еще не завершён и новый подъём заболеваемости возможен в конце января – феврале. Для тех, кто не вакцинировался, но оказался в контакте с больными, можно применять химиопрофилактику препаратами прямого противовирусного действия.

По данным НИИ гриппа, за последние несколько недель наблюдается рост числа заболевших. Существует вероятность, что эта тенденция сохранится и в течение следующей недели, особенно до новогодних праздников. Однако в начале января можно ожидать снижение заболеваемости.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, подтвердила, что пик эпидемии гриппа в России ожидается к началу новогодних каникул. При этом в стране не выявлены критические мутации вируса, которые могли бы существенно повлиять на эпидемическую ситуацию. Штаммовый состав вакцин и количество антигенов в них достаточны для эффективной защиты от гонконгского гриппа.

Напомним, ещё осенью нижегородцев предупреждали об опасности гриппа A (H3N2), известный как гонконгский, а также новых штаммов коронавируса под названиями "Стратус" и "Нимбус". Кстати, жители Нижнего Новгорода стали относиться к коронавирусу с таким же уровнем тревожности, как и к сезонному гриппу.