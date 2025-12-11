Новая объездная дорога около Дзержинска готова на 99%

Фото:
Строительство объездной дороги в поселке Дачный (г.о.г. Дзержинск) вышло на финишную прямую — завершено 99% всех работ. Об этом сообщил мэр Михаил Клинков в своем Telegram-канале.
Новая транспортная артерия соединит ранее изолированные промышленные зоны, обеспечив прямой выезд из поселка. Это позволит жителям экономить время в пути и сделает маршруты более удобными.
Длина двухполосной магистрали составляет 3,4 км. В рамках проекта были полностью обновлены инженерные сети, установлены ливневые стоки и сооружения для очистки воды.
На дороге уже нанесена дорожная разметка и размещены все необходимые знаки. Как отметил представитель подрядной организации, сейчас завершается благоустройство прилегающих территорий и обочин.
По словам мэра, торжественное открытие дороги состоится в ближайшее время, что станет отличным новогодним подарком всем горожанам.
Ранее сообщалось, что на трассе между Бором и Макарьевом в Нижегородской области в связи с ремонтом введено реверсивное движение до сентября 2026 года.
Напомним также, что почти 139 млн рублей направят на стройку новой дороги около Новинок.
