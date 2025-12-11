Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2025 19:19Коммунальщики восстановили теплоснабжение на улице Шорина
11 декабря 2025 18:50В России резко возросла заболеваемость гонконгским гриппом: как защититься?
11 декабря 2025 18:30Новая объездная дорога около Дзержинска готова на 99%
11 декабря 2025 17:58Пассажиры севших в Нижнем Новгороде московских рейсов отправились в столицу
11 декабря 2025 17:17Сервис по оплате парковок в Нижнем Новгороде предложили внести в "белый список"
11 декабря 2025 17:00Снежный барс Базель из Швейцарии поселился в нижегородском зоопарке
11 декабря 2025 16:51Ремонт второго этажа детской больницы в Балахне завершат к концу декабря
11 декабря 2025 16:38ВТБ в преддверии Нового года запустил проект "Новогодничайте с домашним театром"
11 декабря 2025 16:3515 школ полностью закрыты на карантин в Нижегородской области
11 декабря 2025 16:23Специальную образовательную программу разработали для нижегородских соцучастковых
Общество

Новая объездная дорога около Дзержинска готова на 99%

11 декабря 2025 18:30 Общество
Новая объездная дорога около Дзержинска готова на 99%

Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова

Строительство объездной дороги в поселке Дачный (г.о.г. Дзержинск) вышло на финишную прямую — завершено 99% всех работ. Об этом сообщил мэр Михаил Клинков в своем Telegram-канале.

Новая транспортная артерия соединит ранее изолированные промышленные зоны, обеспечив прямой выезд из поселка. Это позволит жителям экономить время в пути и сделает маршруты более удобными.

Длина двухполосной магистрали составляет 3,4 км. В рамках проекта были полностью обновлены инженерные сети, установлены ливневые стоки и сооружения для очистки воды.

На дороге уже нанесена дорожная разметка и размещены все необходимые знаки. Как отметил представитель подрядной организации, сейчас завершается благоустройство прилегающих территорий и обочин.

По словам мэра, торжественное открытие дороги состоится в ближайшее время, что станет отличным новогодним подарком всем горожанам.

Ранее сообщалось, что на трассе между Бором и Макарьевом в Нижегородской области в связи с ремонтом введено реверсивное движение до сентября 2026 года.

Напомним также, что почти 139 млн рублей направят на стройку новой дороги около Новинок.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Ремонтные работы
Поделиться:
Новости по теме
22 ноября 2025 11:44Асфальт уложили на путепроводе дублера проспекта Гагарина — фото
21 ноября 2025 07:03Казанский съезд расширили в Нижнем Новгороде
17 ноября 2025 08:00Новую улицу построят в Новинках
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных