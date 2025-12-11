Новая объездная дорога около Дзержинска готова на 99% Общество

Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова

Строительство объездной дороги в поселке Дачный (г.о.г. Дзержинск) вышло на финишную прямую — завершено 99% всех работ. Об этом сообщил мэр Михаил Клинков в своем Telegram-канале.

Новая транспортная артерия соединит ранее изолированные промышленные зоны, обеспечив прямой выезд из поселка. Это позволит жителям экономить время в пути и сделает маршруты более удобными.

Длина двухполосной магистрали составляет 3,4 км. В рамках проекта были полностью обновлены инженерные сети, установлены ливневые стоки и сооружения для очистки воды.

На дороге уже нанесена дорожная разметка и размещены все необходимые знаки. Как отметил представитель подрядной организации, сейчас завершается благоустройство прилегающих территорий и обочин.

По словам мэра, торжественное открытие дороги состоится в ближайшее время, что станет отличным новогодним подарком всем горожанам.

