11 декабря 2025 20:00 Общество
Крупный распределительный центр начали строить в Дзержинске

Фото: компания-инвестор

Компания "Альянс-НН" приступила к строительству современного логистического комплекса в Дзержинске. Объект строится на Нижегородском шоссе. Участок для проекта был определён при помощи региональной инвестиционной карты, сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Работы стартовали в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, регион имеет сильную логистическую базу. Его расположение на пересечении крупных транспортных направлений делает область удобной точкой для мультимодальных перевозок и привлекательной для инвесторов.

Проект предусматривает создание двух распределительных центров общей площадью порядка 60 тысяч квадратных метров. Также будет обустроена площадка для хранения контейнеров. Общий объём инвестиций составит 5,3 млрд рублей. После запуска комплекса планируется создать более 1000 рабочих мест.

Сдача объекта намечена на 2026 год. Центр будет обслуживать ритейлера X5 Group. 

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижегородской области планируется провести торги по 11 площадкам КРТ.

Напомним также, что в Новинках хотят построить крупный логистический комплекс Wildberries, но местные жители против. На эту тему в ходе прямой линии высказался губернатор Глеб Никитин. 

