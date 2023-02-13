Число водооткачивающей техники в Канавинском районе увеличено в связи с паводком

Фото: администрация Нижнего Новгорода
Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Олег Алешин проверил готовность техники по борьбе с паводком. Об этом сообщили в администрации района.
Согласно информации, общее число техники в районе весной 2023 года увеличено.
Как подчеркнул Олег Алешин, противопаводковый отряд готов к выполнению задач. Подрядные организации района реагируют на обращения граждан, ведут откачку талой воды.
"Отдельно хочу отметить, что МБУ "Стрелка" приобрела дополнительные мотопомпы и рукава, что позволяет откачивать талые воды там, где может не быть возможности проезда техники", - добавил глава района.
Он также рассказал, что в Канавино уже началась подготовка к месячнику по благоустройству.
Ранее сообщалось, что коммунальные службы Нижнего Новгорода за прошедшие сутки откачали почти 3,5 тысячи кубометров талой воды. Водооткачивающая техника работает во всех районах Нижнего Новгорода.
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