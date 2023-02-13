Нижегородец Михаил Малов стал вице-чемпионом Европы по тайскому боксу Спорт

Нижегородец Михаил Малов стал вице-чемпионом Европы по тайскому боксу среди спортсменов 12-13 лет. Первенство Европы по тайскому боксу прошло в городе Анкара (Турция). Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

В департаменте отметили, что сборная России заняла первое общекомандное место по медалям среди 26 стран Европы, завоевав 90 медалей.

"12-летний нижегородский спортсмен внес свой вклад в копилку сборной страны, завоевав серебряную медаль, и уступил лишь в финале турецкому спортсмену. Это был первый международный старт юного тайбоксера. Михаил Малов победил в декабре 2022 года на Всероссийском турнире "Кубок Содружества", который прошел в Нижегородской области, и завоевал право участия в европейском Первенстве. Спортсмен тренируется под руководством тренера МБОУ ДО СШ № 9 Евгения Воронцова", - рассказали специалисты департамента.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что 307 медалей завоевали воспитанники нижегородских муниципальных спортивных школ на всероссийских соревнованиях в 2022 году, также в Нижнем Новгороде проведено более 1000 спортивных мероприятий и соревнований различного уровня. Основной акцент при проведении мероприятий был сделан на развитие детского спорта и проведение спортивно-оздоровительной работы среди учащихся спортивных школ и людей с ограниченными возможностями здоровья. "Муниципалитет должен поддерживать стремление нижегородцев к здоровому образу жизни, в 2022 году мы установили 16 воркаут-площадок, в 2023 году планируем добавить еще 16. Помимо тренажеров, будут оборудованы новые площадки для занятий командными игровыми видами спорта", – заявил Юрий Шалабаев.