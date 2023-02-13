Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
Маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на пр.Гагарина
НГХМ стал музеем года по версии The Art Newspaper Russia
Нижегородские медики - о вреде вейпов и курительных жидкостей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
29 марта 2023 18:17  [84] Нижегородец Михаил Малов стал вице-чемпионом Европы по тайскому боксу
28 марта 2023 09:06  [280] Масштабное гимнастическое шоу пройдет в Нижнем Новгороде
27 марта 2023 12:15  [390] Проект "Я буду тем, кем хочу быть!" из Нижегородской области вышел в финал всероссийского конкурса "Ты в игре"
27 марта 2023 11:25  [275] Владислав Атмахов открыл турнир на Кубок Владимира Жириновского в Перевозе
26 марта 2023 14:07  [345] Более 320 тысяч нижегородцев зарегистрированы на всероссийском портале ГТО
25 марта 2023 10:53  [461] Нижегородка Анастасия Кулешова стала чемпионом России в классическом марафоне на 30 км
23 марта 2023 16:40  [407] Юные спортсменки из Выксы заняли второе место на всероссийском минифутбольном турнире
23 марта 2023 15:34  [568] БК "Пари Нижний Новгород" покажет Кубок России своим болельщикам на матче 25 марта
23 марта 2023 11:16  [358] Эдуард Саксонов ушел с поста главного тренера нижегородского ХК "Старт"
23 марта 2023 10:09  [352] ХК "Торпедо" проиграл СКА в четвертом матче 1/2 финала Западной конференции КХЛ и завершил сезон
Спорт

Нижегородец Михаил Малов стал вице-чемпионом Европы по тайскому боксу

29 марта 2023 18:17  [84] Спорт

Нижегородец Михаил Малов стал вице-чемпионом Европы по тайскому боксу среди спортсменов 12-13 лет. Первенство Европы по тайскому боксу прошло в городе Анкара (Турция). Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

В департаменте отметили, что сборная России заняла первое общекомандное место по медалям среди 26 стран Европы, завоевав 90 медалей.

"12-летний нижегородский спортсмен внес свой вклад в копилку сборной страны, завоевав серебряную медаль, и уступил лишь в финале турецкому спортсмену. Это был первый международный старт юного тайбоксера. Михаил Малов победил в декабре 2022 года на Всероссийском турнире "Кубок Содружества", который прошел в Нижегородской области, и завоевал право участия в европейском Первенстве. Спортсмен тренируется под руководством тренера МБОУ ДО СШ № 9 Евгения Воронцова", - рассказали специалисты департамента.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что 307 медалей завоевали воспитанники нижегородских муниципальных спортивных школ на всероссийских соревнованиях в 2022 году, также в Нижнем Новгороде проведено более 1000 спортивных мероприятий и соревнований различного уровня. Основной акцент при проведении мероприятий был сделан на развитие детского спорта и проведение спортивно-оздоровительной работы среди учащихся спортивных школ и людей с ограниченными возможностями здоровья. "Муниципалитет должен поддерживать стремление нижегородцев к здоровому образу жизни, в 2022 году мы установили 16 воркаут-площадок, в 2023 году планируем добавить еще 16. Помимо тренажеров, будут оборудованы новые площадки для занятий командными игровыми видами спорта", – заявил Юрий Шалабаев. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph