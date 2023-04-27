Евгений Люлин: Труд работников скорой помощи – благородная и важная миссия Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Текст поздравления распространила пресс-служба нижегородского парламента.

"Уважаемые друзья!

Поздравляю с профессиональным праздником сотрудников службы скорой медицинской помощи!

Вас справедливо называют людьми особой закалки и высоких человеческих качеств. Вы первыми прибываете по вызову, чтобы оказать медицинскую помощь попавшим в беду, защитить жизнь и здоровье граждан. Ваш труд – важная, благородная миссия!

Действуя компетентно, оперативно и чётко, не жалея себя, в самых сложных, экстренных ситуациях, вы показываете пример ответственности и общественного служения. Ваша самоотверженная и напряженная работа заслуживает искренней благодарности.

Желаю вам всегда добросовестно и достойно трудиться, сохраняя и преумножая замечательные традиции многих поколений сотрудников скорой медицинской помощи!" – отмечается в заключительной части поздравления.