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Общество

Евгений Люлин: Труд работников скорой помощи – благородная и важная миссия

28 апреля 2023 08:36  [34] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Текст поздравления распространила пресс-служба нижегородского парламента.

"Уважаемые друзья!
Поздравляю с профессиональным праздником сотрудников службы скорой медицинской помощи!

Вас справедливо называют людьми особой закалки и высоких человеческих качеств. Вы первыми прибываете по вызову, чтобы оказать медицинскую помощь попавшим в беду, защитить жизнь и здоровье граждан. Ваш труд – важная, благородная миссия!

Действуя компетентно, оперативно и чётко, не жалея себя, в самых сложных, экстренных ситуациях, вы показываете пример ответственности и общественного служения. Ваша самоотверженная и напряженная работа заслуживает искренней благодарности.
Желаю вам всегда добросовестно и достойно трудиться, сохраняя и преумножая замечательные традиции многих поколений сотрудников скорой медицинской помощи!" – отмечается в заключительной части поздравления.

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Теги:
Евгений Люлин Медицина и здоровье Праздники
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