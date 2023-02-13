Депутаты Думы Нижнего Новгорода провели приемы граждан по вопросам ЖКХ Общество

Депутаты Думы Нижнего Новгорода с 27 по 31 марта провели приемы граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в рамках тематической недели приемов партии "Единая Россия".

Как сообщает пр6сс-служба Гордумы, к депутату Ольге Балакиной (избирательный округ №28) поступила жалоба от жителя дома №1 по улице Композитора Касьянова на деятельность обслуживающей организации, которая не предоставляет собственникам жилых помещений отчеты о своей финансовой деятельности и денежных средствах, потраченных на текущий и капитальный ремонт с 2016 года.

Гражданин с ограниченными возможностями здоровья обратился с просьбой оказать содействие в установке пандуса у своего подъезда в доме №7 по Казанскому шоссе.

Молодые родители просят рассмотреть возможность установки детской площадки во дворе дома №8 по улице Композитора Касьянова.

К депутату Кариму Ибрагимову (избирательный округ №8) поступило коллективное обращение от владельцев частных домов поселка им. Парижской Коммуны Автозаводского района по поводу плохого состояния дороги по ул. Мелитопольской. По словам жителей, в период таяния снега и дождливую погоду дорогу размывает, образуются глубокие лужи. Это создает проблемы как для пешеходов, так и автомобилистов, они просят депутата помочь в организации работ по асфальтировке проезжей части.

Еще одно обращение поступило от жительницы дома №9 по ул. Львовской по качеству дорожного покрытия вдоль дома. Решение проблемы она видит в обустройстве тротуара вдоль проезда - здесь необходимо содействие депутата.

К депутату Оксане Дектеревой (избирательный округ №27) обратилась жительница дома №1/2 по ул. Усилова с проблемой протекания крыши над ее квартирой. Текущий ремонт был сделан в прошлом году, но это не решило проблему. Кровля всего дома износилась, а срок ее капитального ремонта - 2037 год. В ближайшее время необходимо сделать ремонт в проблемных местах и провести собрание собственников жилых помещений для принятия решения о переносе сроков капитального ремонта на ближайшее время.

Председатель дома №3/2 по ул. Усилова также просит оказать помощь в переносе сроков капитального ремонта крыши. В ближайшее время необходимо провести текущий ремонт крыши над квартирами, где есть протечки. Также в доме необходимо заменить трубу ГВС и завершить работы по ремонту канализации.

Жителей дома №2 по ул. Кудьминская и дома №2/3 по ул. Усилова также беспокоят постоянные протечки кровли, от которых страдает имущество жильцов.

К депутату Инне Ванькиной (избирательный округ №16) поступили обращения по вопросам благоустройства придомовых территорий и ликвидации несанкционированной свалки мусора около одного из домов по улице Волжская набережная.

По итогам приема часть вопросов была решена положительно, другие будут проработаны совместно с органами местного самоуправления.

Депутат Владимир Поддымников-Гордеев (избирательный округ № 34) провел дистанционный прием граждан совместно с директором домоуправляющей компании Приокского района Алексеем Хохловым.

В ходе приема поступили обращения, связанные с ремонтом крыш и утеплением фасадов жилых зданий.

К депутату Татьяне Скоробогатовой (избирательный округ №9) поступили вопросы от граждан по благоустройству дороги у жилого дома, ограждений детских площадок, утеплению фасадов жилых домов.