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Более 60 нижегородских промышленных предприятий будут представлены на Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
Согласно информации, ярмарка пройдет 14 и 15 апреля с 10:00 до 14:00 сразу на четырех площадках в Нижегородской области: в Нижнем Новгороде – на ул. Рождественской, 24а, в Дзержинске – на пр. Циолковского, 67а, в Павлове – на ул. Кирова, 58а, в Сергаче – в пос. Молодежный, 6.
Свои вакансии на ней представят ГАЗ, ВМЗ, "Красное Сормово", "Нижегородский завод 70-летия Победы", а также другие крупные и средние предприятия.
Руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин отметил, что на ярмарке также будут представлены сервисы службы занятости. Специалисты расскажут о способах повышениях своих профессиональных компетенций, переобучении по востребованной профессии, о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.
Кроме того, для посетителей ярмарки, еще не определившихся с будущей профессией, планируется проведение квеста "Время возможностей".
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