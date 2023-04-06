Более 60 нижегородских промышленных предприятий будут представлены на Всероссийской ярмарке трудоустройства Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 60 нижегородских промышленных предприятий будут представлены на Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Согласно информации, ярмарка пройдет 14 и 15 апреля с 10:00 до 14:00 сразу на четырех площадках в Нижегородской области: в Нижнем Новгороде – на ул. Рождественской, 24а, в Дзержинске – на пр. Циолковского, 67а, в Павлове – на ул. Кирова, 58а, в Сергаче – в пос. Молодежный, 6.

Свои вакансии на ней представят ГАЗ, ВМЗ, "Красное Сормово", "Нижегородский завод 70-летия Победы", а также другие крупные и средние предприятия.

Руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин отметил, что на ярмарке также будут представлены сервисы службы занятости. Специалисты расскажут о способах повышениях своих профессиональных компетенций, переобучении по востребованной профессии, о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

Кроме того, для посетителей ярмарки, еще не определившихся с будущей профессией, планируется проведение квеста "Время возможностей".