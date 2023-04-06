Турнир по боксу при поддержке "Лукойла" проходит в городе Кстово Спорт

Фото: пресс-служба компании

Более 350 спортсменов со всей России и стран СНГ принимают участие в XXIII традиционном международном турнире по боксу на призы ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". Соревнования сейчас проходят в городе Кстово Нижегородской области.

Соревнования проводятся с 1999 года, за это время участие в них приняли 6820 боксеров. Двадцать третий турнир стал особенным. В этом году он посвящен 30-летию заводской детской спортивной школы бокса. Она была образована в 1993 году, а воспитанники ДШБ неоднократно становились призерами международных и всероссийских соревнований. 2023 год – юбилейный и для самого Нижегородского НПЗ, в августе предприятию исполняется 65 лет.