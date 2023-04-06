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Экономика

АПЗ в марте осуществил поставку промышленных счетчиков газа на предприятие в Таджикистане

07 апреля 2023 12:58  [266] Экономика
Фото: АПЗ

Фото: АПЗ

Арзамасский приборостроительный завод в марте 2023 года произвел поставку промышленных счетчиков газа на одно из предприятий города Душанбе в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Отмечается, что расширение географии поставок продукции гражданского производства и увеличение в ней доли экспорта всегда было в приоритете АО "АПЗ". В период, предшествующий пандемии, экспорт продукции предприятия достигал четверти от общего объема отгрузки приборов гражданского назначения. COVID-19, санкции негативно повлияли на это направление работы.

Тем не менее АПЗ продолжает присутствовать на традиционных для себя рынках сбыта. Наряду с основными странами-покупателями продукции предприятия – Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией – появилась еще одна – Таджикистан. Ранее в эту страну поставлялись счетчики воды, теперь впервые реализованы промышленные счетчики газа СГ16МТ. 

"Такого рода поставки подтверждают статус нашего предприятия как одного из лидеров рынка приборов учета энергоресурсов в странах СНГ. Продвижение продукции АПЗ в ближнее зарубежье продолжится",  - отметил заместитель директора ООО "Арзамасский торговый дом" Михаил Сурнин.

 

 

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Теги:
АПЗ
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