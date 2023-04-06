Росприроднадзор выявил в нижегородском озере Светлояр превышение концентраций вредных веществ Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Росприроднадзор выявил в нижегородском озере Светлояр превышение концентраций вредных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на прошлой неделе почти 4 тысячи мертвой рыбы было обнаружено на берегах озера близ села Владимирское в Воскресенском районе.

По данному факту проверку проводит прокуратура Нижегородской области.

Согласно информации, по итогам проверки воды специалисты Росприроднадзора обнаружили в образцах превышение количества железа, меди, аммония и БПК5 (биологическое потребление кислорода). Кратность превышений от нормы составляет от 1,1 до 10,7 раза.

В ведомстве отметили, что на Светлояре не ведется хозяйственная деятельность. Причиной гибели рыбы могло стать антропогенное вмешательство неустановленного круга лиц.

В связи с этим в полицию отправлены материалы исследований для розыска виновных.

Ситуация продолжает оставаться на особом контроле Межрегионального управления Росприроднадзора.