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Росприроднадзор выявил в нижегородском озере Светлояр превышение концентраций вредных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, на прошлой неделе почти 4 тысячи мертвой рыбы было обнаружено на берегах озера близ села Владимирское в Воскресенском районе.
По данному факту проверку проводит прокуратура Нижегородской области.
Согласно информации, по итогам проверки воды специалисты Росприроднадзора обнаружили в образцах превышение количества железа, меди, аммония и БПК5 (биологическое потребление кислорода). Кратность превышений от нормы составляет от 1,1 до 10,7 раза.
В ведомстве отметили, что на Светлояре не ведется хозяйственная деятельность. Причиной гибели рыбы могло стать антропогенное вмешательство неустановленного круга лиц.
В связи с этим в полицию отправлены материалы исследований для розыска виновных.
Ситуация продолжает оставаться на особом контроле Межрегионального управления Росприроднадзора.
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