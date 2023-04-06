Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
07 апреля 2023 17:26  [298] Итоги работы АПК за 2022 год подвели на коллегии Минсельхоза Нижегородской области
07 апреля 2023 14:58  [252] Более 100 км автомагистрали М-12 построены с битумом "Газпром нефти"
07 апреля 2023 12:58  [265] АПЗ в марте осуществил поставку промышленных счетчиков газа на предприятие в Таджикистане
07 апреля 2023 12:04  [255] "Нижегородский завод металлоизделий" увеличит производство на 12% благодаря участию в нацпроекте
07 апреля 2023 11:39  [301] Посетившие Нижегородскую область туристы в 2022 году потратили в регионе 16,7 млрд рублей
05 апреля 2023 18:42  [399] Корпорация развития, ННГУ и администрация Дзержинска заключили соглашения для обеспечения кадрами предприятия химпрома
05 апреля 2023 13:18  [410] Четыре нижегородских проекта стали лауреатами премии имени И.П. Кулибина
04 апреля 2023 14:48  [485] Нижний Новгород получил федеральный бюджетный кредит на реконструкцию коллектора и укрепление склонов Почаинского оврага
31 марта 2023 19:21  [756] Штандарты губернатора вручили лучшим промышленным предприятиям Нижегородской области
31 марта 2023 18:48  [553] Итоги работы промышленности в 2022 году подвели в Нижегородской области
Экономика

Более 100 км автомагистрали М-12 построены с битумом "Газпром нефти"

07 апреля 2023 14:58  [252] Экономика
Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" – "Газпромнефть-Битумные материалы" – в 2022 году обеспечил поставки 100 тыс. тонн высокотехнологичных битумов для строительства федеральной автомагистрали М-12. Материал был использован для обустройства свыше 100 км новых участков трассы в Московской, Владимирской и Нижегородской областях, а также в Республике Татарстан.
 
Рецептура битумов разработана собственным научно-исследовательским центром "Газпром нефти". Формула многокомпонентного состава вяжущего учитывает климат регионов и высокий уровень интенсивности движения будущей автомагистрали. Поставки битумных материалов осуществляются автомобильным транспортом с производственных активов «Газпром нефти».  
 
Дмитрий Орлов, генеральный директор "Газпромнефть-Битумные материалы": 
"Высокое качество наших битумных материалов позволяет широко использовать их при строительстве важнейших объектов транспортного комплекса страны. Одним из них является трасса М-12. Интенсивность движения на таких скоростных магистралях предъявляет повышенные требования к качеству и долговечности дорожных покрытий. В 2021 году для строительства первых участков трассы мы поставили 10 тыс. тонн вяжущих. В 2022 году мы увеличили в 10 раз отгрузку нашей высокотехнологичной продукции дорожно-строительным предприятиям, задействованным в этом проекте".
  
СПРАВКА:
Новая скоростная дорога М-12 свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации (Московская, Владимирская, Нижегородская области, Республика Чувашия и Республика Татарстан) с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
М-12
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Дзержинский Химик провёл тест-матч со сборной России U19 по регби
06 апреля 2023 18:06Дзержинский "Химик" провёл тест-матч со сборной России U19 по регби
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph