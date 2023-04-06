Более 100 км автомагистрали М-12 построены с битумом "Газпром нефти" Экономика

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" – "Газпромнефть-Битумные материалы" – в 2022 году обеспечил поставки 100 тыс. тонн высокотехнологичных битумов для строительства федеральной автомагистрали М-12. Материал был использован для обустройства свыше 100 км новых участков трассы в Московской, Владимирской и Нижегородской областях, а также в Республике Татарстан.



Рецептура битумов разработана собственным научно-исследовательским центром "Газпром нефти". Формула многокомпонентного состава вяжущего учитывает климат регионов и высокий уровень интенсивности движения будущей автомагистрали. Поставки битумных материалов осуществляются автомобильным транспортом с производственных активов «Газпром нефти».



Дмитрий Орлов, генеральный директор "Газпромнефть-Битумные материалы":

"Высокое качество наших битумных материалов позволяет широко использовать их при строительстве важнейших объектов транспортного комплекса страны. Одним из них является трасса М-12. Интенсивность движения на таких скоростных магистралях предъявляет повышенные требования к качеству и долговечности дорожных покрытий. В 2021 году для строительства первых участков трассы мы поставили 10 тыс. тонн вяжущих. В 2022 году мы увеличили в 10 раз отгрузку нашей высокотехнологичной продукции дорожно-строительным предприятиям, задействованным в этом проекте".



СПРАВКА:

Новая скоростная дорога М-12 свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации (Московская, Владимирская, Нижегородская области, Республика Чувашия и Республика Татарстан) с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России.