Мониторинг состояния общественных пространств после зимнего периода проходит в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижегородской области проходит мониторинг общественных пространств, благоустроенных в 2022 году, для оценки их состояния после зимнего периода. В инспекционных объездах принимают участие представители местных отделений и депутатского корпуса партии "Единая Россия", администраций, подрядных организаций и народные контролеры.

"Благоустройство общественных территорий находится на постоянном контроле партийного проекта "Городская среда" и депутатов "Единой России". И этот контроль не завершается с окончанием ремонтных работ. Важно убедиться, что благоустройство было выполнено качественно, проверить, в каком состоянии находятся объекты после зимнего периода. И самое важное – довольны ли результатом жители. И если выявляем какие-то недостатки, то в рамках гарантийных обязательств они сразу должны подрядчиками ликвидироваться. Также важно посмотреть на местах наполнение их событийностью, чтобы общественные пространства качественно работали", - сообщил региональный координатор партпроекта "Городская среда", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.

Так, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода комиссия оценила состояние территории на проспекте Ильича. В прошлом году здесь были проведены масштабные работы по благоустройству. На пространстве протяженностью в 4 тысячи кв.м. созданы все условия для отдыха жителей разного возраста. Выложена брусчатка, оборудованы пешеходные переходы, освещение, установлены детские игровые площадки, лавочки и урны, проведено озеленение. На эти цели было выделено более 43 млн рублей.

"Сегодня мы увидели, что территория проспекта находится в хорошем состоянии, подрядчик качественно проводит все необходимые работы по благоустройству и уборке. Конечно, после зимы выявляются некоторые недочеты. Где-то надо провести коронацию деревьев, поправить дорожное покрытие, добавить озеленение. Все замечания фиксируем для устранения. Помимо этого, обсуждаем с нашими общественными активистами, что еще нужно дополнительно сделать для удобства и комфорта горожан. Ведь жители - это самые главные и объективные наши контролеры", - отметил глава администрации, секретарь местного отделения "Единой России" Автозаводского района Александр Нагин.

Кроме того, в районе благоустроенные общественные пространства закрепляют за культурными и спортивными учреждениями, чтобы системно проводить различные мероприятия для жителей всех возрастов.

К примеру, проспект Ильича станет площадкой для культурно-образовательных мероприятий нового филиала Детской школы искусств №1, расположенного рядом.

"В прошлом году нам выделили помещение, провели капитальный ремонт. Здесь будет находиться филиал живописно-графического отделения нашей школы. И мы очень рады, что в этот же срок был благоустроен этот сквер, он выглядит теперь совершенно по-другому. Планируем проводить концерты, открытые пленэры, мастер-классы. Кроме наших учащихся и педагогов приглашаем всех желающих принять в них участие. Думаю, что и с открытием нашего филиала, и с функционированием сквера, культурная жизнь этого микрорайона сильно оживиться", - поделилась планами директор Детской школы искусств №1 Нижнего Новгорода Ирина Крупнова.

Поддержал эту инициативу депутат Законодательного собрания Нижегородской области Вадим Пичугин. Для проведения мероприятий из депутатского фонда будут выделены средства на приобретение специальной мебели, оборудования и материалов.

"С появлением таких пространств возрождается традиция проведения уличных образовательных и творческих мероприятий для жителей. Впереди лето – лучшая пора для таких проектов. Буду поддерживать такие инициативы, в том числе материально. Общественные пространства должны наполняться новыми смыслами – это должно касаться не только центра города, но и рабочих районов", - отметил Вадим Пичугин.

Мониторинг общественных пространств в рамках партийного проекта "Городская среда" проходит по всему региону. Всего в 2022 году в муниципалитетах Нижегородской области в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" было благоустроено 99 территорий.

Напомним, программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" реализуется Правительством РФ с 2017 года. В ее основе – партийный проект "Единой России" "Городская среда".

"Городская среда" – один из самых востребованных у жителей проектов. В ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу.

Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. Результаты работы партпроекта изменили отношение людей к возможностям благоустройства территорий. С каждым годом жители все активнее участвуют в голосовании по выбору объектов, в общественных слушаниях по созданию дизайн-проектов и затем в контроле за исполнением работ.