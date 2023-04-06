Нижегородские энергетики "Т Плюс" сдали более 20 литров донорской крови Общество

7 апреля в нижегородском офисе ПАО "Т Плюс" прошла традиционная донорская акция "Мы с тобой одной крови".

Ее участниками стали 45 энергетиков – сотрудники Нижегородских филиалов "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс", сервисных компаний и Волжского филиала АО "ЭнергоремонТ Плюс". Семь человек стали донорами впервые. Всего в этот день энергетики сдали для медицинских учреждений региона более 20 л крови.

Донорские акции "Мы с тобой одной крови" проводятся во всех 16 регионах присутствия ПАО "Т Плюс". В нижегородском офисе компании дни донора проходят дважды в год, в апреле и октябре, начиная с 2012 года.

"В своей деятельности "Т Плюс" последовательно руководствуется принципами устойчивого развития, и донорские акции – важная составляющая ESG-повестки компании. Приятно, что наши энергетики с большим желанием участвуют в донорском движении, это говорит о том, что в компании работают ответственные и неравнодушные люди", – отмечает директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.