Нижегородка Анастасия Кулешова выиграла Югорский марафон

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Нижегородская спортсменка Анастасия Кулешова стала победительницей X Югорского лыжного марафон. Состязания проходили в Ханты-Мансийске 7-8 апреля.
Анастасии Кулешовой удалось преодолеть дистанцию за 2 часа 4 минуты 16 секунд.
Ранее сообщалось, что нижегородская лыжница Анастасия Кулешова победила в классическом масс-старте на 30 км, прошедшего в рамках чемпионата России в Тюмени.
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