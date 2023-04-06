Нижегородка Анастасия Кулешова выиграла Югорский марафон Спорт

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов Нижегородская спортсменка Анастасия Кулешова стала победительницей X Югорского лыжного марафон. Состязания проходили в Ханты-Мансийске 7-8 апреля. Анастасии Кулешовой удалось преодолеть дистанцию за 2 часа 4 минуты 16 секунд. Ранее сообщалось, что нижегородская лыжница Анастасия Кулешова победила в классическом масс-старте на 30 км, прошедшего в рамках чемпионата России в Тюмени.

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