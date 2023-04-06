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Общество

Глеб Никитин: "Войска противовоздушной обороны играют особую роль в обеспечении обороноспособности страны"

09 апреля 2023 09:31  [193] Общество

9 апреля отмечается День войск ПВО России. Военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Войска противовоздушной обороны играют особую роль в обеспечении обороноспособности страны. На ваших плечах – постоянная ответственность по защите мирного неба над Россией. Эта работа требует огромного профессионализма и постоянного самосовершенствования", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что войска ПВО хранят богатые традиции, заложенные предыдущими поколениями.

"Становление войск противовоздушной обороны неразрывно связано с годами Великой Отечественной войны. Защита страны от фашистских налетов была одной из главных задач, от успешного выполнения которой зависел как успех боевых действий, так и нормальная работа тружеников тыла. Опыт, полученный тогда, стал основой для дальнейшего развития арсенала ПВО", - добавил глава региона.

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Теги:
Армия Военные Праздники
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