Глеб Никитин: "Войска противовоздушной обороны играют особую роль в обеспечении обороноспособности страны" Общество

9 апреля отмечается День войск ПВО России. Военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Войска противовоздушной обороны играют особую роль в обеспечении обороноспособности страны. На ваших плечах – постоянная ответственность по защите мирного неба над Россией. Эта работа требует огромного профессионализма и постоянного самосовершенствования", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что войска ПВО хранят богатые традиции, заложенные предыдущими поколениями.

"Становление войск противовоздушной обороны неразрывно связано с годами Великой Отечественной войны. Защита страны от фашистских налетов была одной из главных задач, от успешного выполнения которой зависел как успех боевых действий, так и нормальная работа тружеников тыла. Опыт, полученный тогда, стал основой для дальнейшего развития арсенала ПВО", - добавил глава региона.